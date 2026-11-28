Với lợi thế sân nhà, Bắc Ninh FC nhập cuộc tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 1.

Các cầu thủ Bắc Ninh FC (áo vàng) thi đấu đầy quyết tâm, song vẫn chưa thể ghi bàn thắng ở hiệp 1.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng cho thấy sự quyết tâm khi triển khai lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kết hợp những pha phản công nhanh. Ở tuyến giữa, Vitao với thể lực mạnh góp phần giúp đội chủ nhà duy trì thế trận và tranh chấp bóng hiệu quả.

Phút 18, SHB Đà Nẵng có cơ hội đáng chú ý từ tình huống đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 20m. Tuy nhiên, cú sút của đội khách không vượt qua được hàng rào phòng ngự của Bắc Ninh FC.

Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu giằng co, tạo ra một số tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Bắc Ninh FC có những pha phối hợp và dứt điểm đáng chú ý trước cầu môn thủ thành Sỹ Huy, trong khi các đợt phản công của SHB Đà Nẵng cũng không thể gây khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Paulo Foiani chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 54, Trọng Kiệt tung cú dứt điểm từ xa, tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành SHB Đà Nẵng nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đông đảo khán giả tới sân Việt Yên cổ vũ cho trận đấu.

Phút 66, Bắc Ninh FC tiếp tục có hai sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi và tăng cường sức tấn công. Càng về cuối trận, tốc độ và tính quyết liệt được đẩy lên cao khi cả hai đội đều mong muốn tìm kiếm bàn thắng.

Bắc Ninh FC liên tiếp tạo ra những tình huống đáng chú ý với các pha tạt bóng và dứt điểm từ xa của Brenner, Mai Xuân Quyết. Phía đội khách cũng có cơ hội với cú dứt điểm của Sapon Jic, Việt Hoàng nhưng đáng tiếc bóng chưa thể đi vào khung thành thủ môn Văn Công.

Dù hai đội đều nỗ lực tổ chức tấn công và tạo thêm một số cơ hội trong những phút cuối song vẫn không có bàn thắng được ghi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Bắc Ninh FC chưa thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà, trong khi SHB Đà Nẵng có được một điểm sau chuyến làm khách tại Việt Yên.