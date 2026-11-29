Chiều 27/11/2026, tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và thành phố Bắc Ninh về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã báo cáo hiện trạng cung ứng điện, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: EVNNPC.

Buổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì. Tham dự có ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn và Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Áp lực phụ tải tăng cao tại thủ phủ công nghiệp

Theo báo cáo của EVNNPC, công suất cực đại (Pmax) của Bắc Ninh năm 2026 đạt 3.230 MW, tăng 12,6% so với năm 2025, đứng thứ hai trong tổng công ty, sau Hải Phòng. Sản lượng điện thương phẩm năm 2026 ước đạt 18,59 tỷ kWh, tăng khoảng 12,65%.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPC.

Áp lực cung ứng điện dự kiến tiếp tục gia tăng trong giai đoạn 2027–2030 khi nhiều dự án công nghiệp lớn đi vào hoạt động. Trong đó, Khu công nghiệp Thuận Thành 1 – Viglacera có nhu cầu phụ tải tăng dần lên 160 MW; Công ty Zhongji tại Khu công nghiệp Yên Phong IIA dự kiến 150 MW; Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise 80 MW và Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian 66 MW.

EVNNPC dự báo đến năm 2030, Pmax của Bắc Ninh có thể đạt 4.468–4.691 MW. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực hệ thống nguồn và lưới điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng cho lưới điện

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh, ngành Điện đang triển khai 32 dự án lưới điện 110 kV trên địa bàn Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư 4.277 tỷ đồng. Riêng năm 2026, có 19 dự án được khởi công và 16 dự án hoàn thành đóng điện.

Ở cấp điện áp trung, hạ áp, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang thực hiện 136 dự án với tổng mức đầu tư 2.063 tỷ đồng. Tỷ lệ đóng điện đạt 82,2% kế hoạch được giao, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu công nghiệp và nhà máy.

Cùng với đầu tư lưới điện, EVNNPC đang triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại 13 trạm biến áp ở Bắc Ninh, tổng công suất 80 MW. Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư 530 MW BESS của tổng công ty, nhằm san bằng biểu đồ phụ tải, giảm áp lực lên lưới điện và hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh.

Trên địa bàn hiện có khoảng 2.400 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất hơn 304,6 MW. Nguồn điện tại chỗ này góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện.

Tháo gỡ điểm nghẽn, chuẩn bị cho mùa nắng nóng năm 2027

Theo EVNNPC, một số trạm biến áp 500 kV và 220 kV trong khu vực đang vận hành ở mức đầy tải hoặc quá tải, với tỷ lệ mang tải từ 90% đến 110%. Đây là thách thức lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện, nhất là trong các thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC, cho biết tổng công ty đã xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình điện. EVNNPC đặt mục tiêu hoàn thành lắp đặt máy biến áp thứ ba tại các trạm 220 kV trước ngày 30/4/2027, đồng thời khởi động dự án trạm 110 kV Gia Bình 3 phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPC.

Về phía EVN, ông Phạm Hồng Phương khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các công trình nguồn và lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV; phối hợp với Bộ Công Thương và chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, mặt bằng.

Ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định Tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực phát triển nguồn, lưới điện 500kV, 220kV và phối hợp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng. Ảnh: EVNNPC.

EVNNPC cũng kiến nghị sớm phê duyệt phương án bảo đảm cấp điện năm 2027; đẩy nhanh thủ tục đầu tư trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 7 và các tuyến đường dây đấu nối; tổ chức cắm mốc hành lang tuyến đối với công trình từ 110 kV trở lên.

Bên cạnh đó, tổng công ty đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ BESS, quản lý nhu cầu phụ tải và dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi khung giờ cao điểm mùa hè.

Việc đồng bộ quy hoạch điện với quy hoạch phát triển địa phương, bảo đảm tiến độ đầu tư và giải phóng mặt bằng sẽ là yếu tố quan trọng để Bắc Ninh giải tỏa áp lực phụ tải, duy trì môi trường đầu tư ổn định và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn 2027–2030.