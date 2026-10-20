Bắc Ninh: Duy trì đà tăng trưởng thương mại, dịch vụ

Sức mua tăng

Qua khảo sát, từ các chợ miền núi như Dương Hưu, Tân Sơn, An Châu đến siêu thị, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ven khu công nghiệp, phường trung tâm, sức mua hàng hóa trên địa bàn thành phố đều có xu hướng tăng. Bà Dương Thị Vân Nga, Giám đốc Siêu thị GO! Bắc Giang cho biết, lượng khách đến mua sắm gần đây tăng khoảng 30% so với năm trước, riêng dịp lễ, Tết tăng gấp 3 lần. Theo ông Nguyễn Tiến Thắng, chủ nhà hàng Cua đỏ, phường Bắc Giang, lượng khách đến nhà hàng tăng khoảng 15%, góp phần nâng doanh thu.

Khách mua sắm tại Siêu thị Lotte Mart Bắc Giang.

Theo Cục Thống kê thành phố Bắc Ninh, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 88 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động bán buôn ghi nhận kết quả tích cực, tăng 16,48% so với cùng kỳ. Bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, thương mại điện tử ngày càng mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và khuyến khích sử dụng hàng Việt Nam do Sở Công Thương phối hợp Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắc Ninh và các địa phương tổ chức góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường.

Các ngành dịch vụ cũng tăng trưởng khá. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ ăn uống đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng 22,17%; dịch vụ lưu trú đạt 872,5 tỷ đồng, tăng 41,29%; dịch vụ du lịch đạt 793,4 tỷ đồng, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, việc triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các khu, cụm công nghiệp như Song Mai - Nghĩa Trung, Quế Võ mở rộng 2, Mỹ Thái, Đoan Bái - Lương Phong 1 và các công trình giao thông, thủy lợi, nhà ở xã hội… tạo thêm nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu và dịch vụ hỗ trợ. Nhờ đó, doanh thu vận tải và các hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hóa tăng 31,43% so với cùng kỳ.

Kết quả trên có sự đóng góp của hoạt động sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu tiêu dùng của lực lượng lao động, chuyên gia. Thành phố đồng thời chú trọng phát triển hệ thống phân phối, xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu. Các hội chợ: Thương mại và Du lịch Bắc Ninh năm 2026 (tháng 3/2026); Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh (tháng 9/2026) góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa.

Tuy nhiên, nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cần được chủ động phòng ngừa, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kích cầu tiêu dùng cuối năm

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026, trong quý IV, thành phố Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai giải pháp thúc đẩy thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối và kết nối nhà sản xuất với đơn vị tiêu thụ.

Một số chỉ tiêu thương mại, dịch vụ Bắc Ninh 9 tháng năm 2026:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 88,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 19,8% so với cùng kỳ. Doanh thu bán buôn đạt hơn 220,43 nghìn tỷ đồng, tăng 16,48%. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng 22,17%. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 872,5 tỷ đồng, tăng 41,29%. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 793,4 tỷ đồng, tăng 55,3%.

Hoạt động xúc tiến thương mại được gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đầu ra. Việc khai thác hiệu quả các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, nhất là thương mại điện tử được chú trọng. Các cơ sở kinh doanh cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ giao nhận và chăm sóc khách hàng để tăng sức cạnh tranh, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Góp phần hiện thực hóa chỉ đạo của thành phố, ngày 21/10, Sở Công Thương dự kiến tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các đơn vị sản xuất, kinh doanh gặp gỡ đối tác, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng kênh tiêu thụ, nhất là đối với các mặt hàng có tính mùa vụ. Cùng với thúc đẩy lưu thông hàng hóa, Sở Công Thương phối hợp các lực lượng chức năng theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả; kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Công tác kiểm tra tập trung vào mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, góp phần ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, những tháng cuối năm, ngành Công Thương tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kênh tiêu thụ, nhất là qua hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử. Ngành đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, thành phố yêu cầu chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao. Các doanh nghiệp phân phối, cơ sở kinh doanh cần duy trì nguồn cung ổn định, đa dạng chủng loại, bảo đảm chất lượng và phối hợp điều tiết hàng hóa, hạn chế biến động giá, không để xảy ra thiếu hàng cục bộ.

Với việc kết hợp kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường, đa dạng hóa kênh phân phối và tăng cường quản lý, Bắc Ninh hướng tới duy trì đà tăng trưởng thương mại, dịch vụ trong những tháng cuối năm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và tạo nền tảng phát triển ổn định, bền vững.