Bắc Ninh đưa văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng, gắn trách nhiệm bảo tồn di sản

Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh. (Ảnh: Đan Thanh)

Điểm đáng chú ý là yêu cầu các địa phương không chỉ tổ chức hoạt động văn hóa trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn lựa chọn những giá trị tiêu biểu để quảng bá và duy trì các mô hình phù hợp sau chương trình.

Theo chỉ đạo, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất.

Thành phố Bắc Ninh yêu cầu tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 77-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, cùng các chương trình, kế hoạch liên quan.

Việc rà soát phải xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai, những nội dung chậm tiến độ và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Mục tiêu là đưa các nhiệm vụ phát triển văn hóa vào thực tiễn, nâng cao chất lượng thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.

Đáng chú ý, văn hóa được đặt trong mối liên hệ với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Điều này đòi hỏi các hoạt động không dừng ở biểu diễn, trưng bày hay giới thiệu di sản, mà cần góp phần làm nổi bật bản sắc địa phương, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia gìn giữ văn hóa và khai thác những giá trị sẵn có phục vụ phát triển kinh tế.

Theo phân công, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động. Nội dung triển khai gồm chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm và truyền dạy di sản.

Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí và nền tảng số; cập nhật lịch hoạt động trên Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Việc khai thác các thiết chế văn hóa, di tích và làng nghề cần được gắn với phát triển du lịch.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu của thành phố để quảng bá, kết hợp xúc tiến du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Ở cấp cơ sở, mỗi xã, phường phải lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa đặc trưng để giới thiệu và ít nhất một mô hình tiếp tục duy trì sau chuỗi hoạt động. Các địa phương được yêu cầu phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; giới thiệu làng nghề, ẩm thực, sản vật địa phương và tổ chức trải nghiệm di sản.

Mỗi địa phương đồng thời lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, bảo đảm nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và đặc trưng văn hóa của địa bàn.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026.

Sau thời gian tổ chức, yêu cầu duy trì ít nhất một hoạt động hoặc mô hình văn hóa tại mỗi xã, phường là điểm cần được quan tâm. Đây cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của chương trình, thay vì chỉ dựa vào số lượng hoạt động hay quy mô tổ chức.

Khi được lựa chọn phù hợp và duy trì thường xuyên, các giá trị văn hóa đặc trưng có thể trở thành nội dung quảng bá du lịch, góp phần giới thiệu bản sắc địa phương và tạo thêm cơ hội cho làng nghề, sản phẩm truyền thống, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm di sản tiếp cận công chúng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền.

Việc triển khai các nhiệm vụ lần này hướng tới mục tiêu đưa văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng, gắn trách nhiệm bảo tồn di sản với sự tham gia của người dân và khai thác hợp lý những giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Bắc Ninh là địa phương có nhiều lợi thế, nền tảng để phát triển, đa dạng hóa du lịch nhờ vị trí kết nối thuận lợi; nền công nghiệp phát triển, thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú, không gian văn hóa Kinh Bắc, Dân ca Quan họ, lễ hội truyền thống, làng nghề và ẩm thực đặc trưng là nền tảng quan trọng để xây dựng thương hiệu điểm đến.

Cùng với tài nguyên văn hóa, cảnh quan sinh thái, vùng cây ăn quả và các khu, điểm du lịch tạo điều kiện phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ văn hóa, tâm linh đến sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 5.236 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.