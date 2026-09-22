Bắc Ninh đưa giải pháp số đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Phần mềm "may đo" theo nhu cầu

Là một trong những nhà cung cấp hạ tầng và giải pháp chuyển đổi số từ sớm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Viễn thông (VNPT) Bắc Ninh hiện đã triển khai hệ sinh thái các giải pháp số phục vụ trực tiếp những nghiệp vụ thường xuyên, từ ký số (VNPT CA/VNPT SmartCA), giao dịch bảo hiểm xã hội (VNPT-BHXH), phát hành hóa đơn điện tử (VNPT Invoice), ký kết hợp đồng (VNPT eCONTRACT) đến quản trị nhân lực (VNPT HRM). Các giải pháp được thiết kế theo hướng số hóa từng khâu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Kỳ Duyên sử dụng đồng bộ các phần mềm của VNPT Bắc Ninh để nâng cao năng lực quản trị.

Trên địa bàn Bắc Ninh, VNPT đã cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 11.240 doanh nghiệp; khoảng 5.000 hộ kinh doanh. Ông Trương Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh giải pháp, VNPT Bắc Ninh cho biết: "Bên cạnh nghiên cứu, phát triển các phần mềm nền tảng, chúng tôi còn trực tiếp "may đo" sản phẩm công nghệ theo nhu cầu, nguồn lực, năng lực của từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đi kèm với hoạt động tư vấn, hỗ trợ, chính sách chăm sóc khách hàng, bảo đảm phát huy hiệu quả của giải pháp số".

Với nhiều năm đồng hành và phát triển giải pháp quản trị tài chính - kế toán tại Việt Nam, Công ty cổ phần MISA hiện cũng đang cung cấp giải pháp cho gần 20.000 doanh nghiệp và 3.429 hộ kinh doanh tại Bắc Ninh. Trong đó, nền tảng kết nối tài chính và vay vốn MISA Lending được đánh giá cao nhờ khả năng tích hợp trực tiếp vào các phần mềm kế toán/bán hàng, tiết kiệm 70% thời gian so với phương thức vay truyền thống; tỷ lệ phê duyệt và giải ngân thành công đạt 30% (cao gấp 4 lần thông thường) nhờ dữ liệu tài chính tin cậy, kết nối trực tiếp với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp có mạng lưới hỗ trợ đào tạo và tư vấn đa kênh (Facebook, Tổng đài, Chatbot) bảo đảm khách hàng ứng dụng thành công. Những yêu cầu phát sinh được nhà cung cấp giải pháp tiếp nhận đầy đủ để cải tiến phần mềm phù hợp hơn.

Là một trong 8 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác với UBND thành phố Bắc Ninh về thí điểm hộ kinh doanh chuyển đổi số, Công ty cổ phần Bkav dự kiến hỗ trợ tại 12 xã, phường với hơn 5.000 hộ kinh doanh. Ông Mai Thanh Hải, Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh công ty cho biết, đơn vị đã nghiên cứu nhu cầu thị trường để xây dựng giải pháp và tính toán chi phí phù hợp với khả năng của từng nhóm khách hàng, từ chi phí mua phần mềm ban đầu đến thuê bao sử dụng hằng tháng. Đồng thời cam kết, phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu theo quy định pháp luật.

Mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp số

Toàn thành phố hiện có hơn 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 106.500 hộ kinh doanh đang hoạt động. Qua đánh giá, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn có nhu cầu lớn về các công cụ phục vụ quản lý, bán hàng, tài chính, thuế và giao dịch điện tử. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ giữa các nhóm chủ thể còn chưa đồng đều, nhất là khu vực hộ kinh doanh. Những khó khăn thường gặp là tâm lý ngại thay đổi, kỹ năng số hạn chế, chưa biết lựa chọn giải pháp phù hợp, lo ngại chi phí đầu tư ban đầu và an toàn dữ liệu…

Là một trong những doanh nghiệp sớm quan tâm tới chuyển đổi số toàn diện, Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Kỳ Duyên, đường Hoàng Văn Thái, phường Võ Cường hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiếp vận, tài chính đã đặt hàng trọn gói sản phẩm số của VNPT từ năm 2022. Ông Lương Ngọc Hùng, đại diện công ty cho biết, việc sử dụng các phần mềm hiện đại giúp doanh nghiệp quản lý công việc hiệu quả và nâng cao độ chính xác trong các khâu nghiệp vụ. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dịch vụ báo cáo tài chính cho khoảng 400 doanh nghiệp đúng hạn. "Tuy nhiên với nhiều doanh nghiệp, chi phí chuyển đổi số vẫn là vấn đề phải cân nhắc. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, chúng tôi mong muốn Nhà nước sẽ triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cụ thể hơn cũng như sự đồng hành lâu dài của các nhà cung cấp", ông Hùng chia sẻ.

Toàn thành phố hiện có hơn 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa và khoảng 106.500 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ giữa các nhóm chủ thể còn chưa đồng đều, nhất là khu vực hộ kinh doanh.

Nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái số trên địa bàn, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, phấn đấu ít nhất 15.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động đánh giá mức độ sẵn sàng, thử nghiệm, ứng dụng sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, tư vấn, đào tạo và nâng cao năng lực số. Trong đó, ít nhất 8.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Đối với hộ kinh doanh, Bắc Ninh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ với mục tiêu đến hết năm 2026, 100% cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn được tiếp cận thông tin về chương trình chuyển đổi số; ít nhất 10.000 cửa hàng, hộ kinh doanh được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng nền tảng, công cụ số phù hợp. Các hộ có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng chữ ký số, cấp tên miền .biz.vn...

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, hy vọng, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của Bắc Ninh sẽ mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, tạo nền tảng để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị và thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế số.