Bắc Ninh đưa gần 300 MW điện mặt trời mái nhà vào vận hành

Kết quả này góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là trong các khung giờ ban ngày.

Khảo sát hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt trên mái nhà xưởng tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy/BNEWS/TTXVN

Theo Sở Công Thương, tổng công suất điện mặt trời mái nhà đăng ký phát triển trên địa bàn đến tháng 9/2026 đạt khoảng 335 MW.

Trong số các nguồn đã đưa vào vận hành, có 1.078 nguồn thuộc cơ chế giá FIT, tổng công suất 34,955 MW và 1.190 nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất 263,983 MW.

Quy mô nguồn điện mặt trời mái nhà được hình thành chủ yếu tại khu vực sản xuất công nghiệp và các cơ sở có nhu cầu sử dụng điện cao.

Gần 300 MW công suất đưa vào vận hành đã bổ sung nguồn điện phân tán tại chỗ, góp phần giảm nhu cầu công suất nhận từ lưới điện vào ban ngày, đồng thời nâng cao khả năng chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Kết quả này có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu phụ tải trên địa bàn tiếp tục tăng. Công suất phụ tải cực đại của Bắc Ninh năm 2026 đạt 3.229,7 MW vào 14 giờ ngày 27/5/2026, tăng khoảng 12,6% so với mức cực đại năm 2025.

Việc hình thành nguồn điện mặt trời mái nhà với công suất gần 300 MW giúp tăng thêm nguồn điện tại chỗ, nhất là vào thời điểm ban ngày khi nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp ở mức cao.

Cùng với kết quả đã đạt được, Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng nguồn điện mặt trời mái nhà tại các doanh nghiệp.

Trên cơ sở phụ tải sử dụng điện và tiềm năng mái nhà xưởng, thành phố triển khai định hướng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư theo hai đợt, thực hiện đến hết năm 2026 và hết năm 2027.

Qua hai đợt, có 417 doanh nghiệp được định hướng, khuyến khích đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất tối thiểu 811,5 MW. Đến tháng 9/2026, có 75 doanh nghiệp đăng ký phát triển với tổng công suất 224,44 MW, tương đương 18% số doanh nghiệp được định hướng và 27,7% công suất định hướng.

Trong đợt 1, thực hiện đến hết năm 2026, có 63/217 doanh nghiệp đăng ký phát triển với tổng công suất 215,66 MW, bằng khoảng 41,9% công suất định hướng.

Trong đó, 54 doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký tổng công suất 201,462 MW; 8 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đăng ký 11,456 MW và 1 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp đăng ký 2,75 MW.

Đối với đợt 2, thực hiện đến hết năm 2027, đã có 12/200 doanh nghiệp đăng ký với tổng công suất 8,78 MW. Trong đó, 9 doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký 6,66 MW; 2 doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đăng ký 1,13 MW và 1 doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp đăng ký 1 MW.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu thiết bị, giải pháp phục vụ phát triển điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Đồng Thúy/BNEWS/TTXVN

Việc doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà xuất phát từ nhiều nhu cầu, trong đó tập trung vào giảm chi phí sử dụng điện, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, chủ động một phần nguồn điện phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu về sử dụng năng lượng xanh của công ty mẹ, khách hàng, đối tác và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất, chuỗi cung ứng.

Một số doanh nghiệp đã hoàn thành đầu tư hoặc tiếp tục nghiên cứu mở rộng công suất, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình tại các khu công nghiệp.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, Bắc Ninh được định hướng tăng thêm 3.392 MW công suất điện mặt trời mái nhà đến năm 2035.

Với kết quả gần 300 MW đã đưa vào vận hành, nguồn điện mặt trời mái nhà tiếp tục được xác định là một trong những nguồn điện tại chỗ có khả năng triển khai, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công ty Điện lực Bắc Ninh và các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ từng doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện các quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn đối với các doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai. Qua đó, từng bước nâng cao quy mô nguồn điện tại chỗ, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.