Bắc Ninh: Đưa chính sách an sinh đến người dân

Sôi nổi những ngày đầu ra quân

Những ngày đầu tháng 11, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố, hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế diễn ra sôi nổi. Chị Dương Thị Huệ, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Trần Quang Khải (phường Bắc Giang), làm kinh doanh tự do và là một trong những người được tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua hoạt động tuyên truyền của nhân viên Bưu điện phường.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại phường Tân Tiến.

Trước đây, chị Huệ nghĩ rằng chỉ những người làm việc trong các công ty, doanh nghiệp mới được tham gia bảo hiểm xã hội. Qua tư vấn của nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bưu điện phường Bắc Giang, chị hiểu rằng lao động tự do hoàn toàn có thể tham gia để tích lũy thời gian đóng, hướng tới hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi về già. “Chính sách này rất thiết thực với lao động tự do như chúng tôi, thủ tục tham gia cũng rất thuận lợi, nhanh gọn, tôi cảm thấy yên tâm và sẽ động viên bố mẹ cùng tham gia”, chị Huệ chia sẻ.

Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng, chị Nguyễn Thị Yến, nhân viên thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bưu điện phường Bắc Giang cho biết, bên cạnh bám sát chỉ tiêu được giao, chị thường xuyên cập nhật thông tin về chế độ, chính sách, quyền lợi của người tham gia qua các kênh thông tin chính thống. Khi tiếp cận người dân, chị chú trọng giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những quyền lợi lâu dài, phù hợp với hoàn cảnh từng người.

Tích cực phối hợp tham gia công tác tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bà Nguyễn Thị Trọng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Gia Sơn (phường Tân Tiến) cho rằng, khi được cung cấp thông tin một cách dễ hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người dân sẽ chủ động lựa chọn giải pháp bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình. Như trường hợp của chính gia đình bà Trọng là một ví dụ. Do không còn trong độ tuổi phù hợp để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mình, bà vận động con trai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng và thời gian phù hợp với thu nhập.

Để tạo khí thế và duy trì hiệu quả trong suốt Tháng cao điểm, Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Ninh cùng hệ thống bảo hiểm xã hội cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp.

Ngày 30/10, Lễ phát động và ra quân Tháng cao điểm được tổ chức trên phạm vi toàn thành phố theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội thành phố và trực tuyến đến các điểm cầu bảo hiểm xã hội cơ sở. Hai đợt ra quân tiếp theo được tổ chức vào ngày 9/11 và 21/11 nhằm duy trì khí thế trong suốt Tháng cao điểm.

Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn thành phố tổ chức 25 hội nghị, 477 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, đưa thông tin chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hơn 3.200 người dân; vận động được 380 người tham gia mới và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 280 người tham gia mới và tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm là việc rà soát, phân nhóm đối tượng được thực hiện kỹ lưỡng. Các xã, phường phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, công an đối chiếu dữ liệu dân cư, lập danh sách người chưa tham gia bảo hiểm y tế, người có thẻ sắp hết hạn, người thuộc diện được ngân sách hỗ trợ và những trường hợp đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để vận động tham gia lại.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, các địa phương chú trọng nhóm lao động tự do, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đi xuất khẩu lao động, thân nhân cán bộ, công chức, viên chức và những người trong độ tuổi từ 35 - 52 chưa tham gia. Cùng đó, vận động lực lượng lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như cô nuôi, bảo vệ, tạp vụ tích cực tham gia.

Với bảo hiểm y tế, việc rà soát tập trung vào người cao tuổi chưa có thẻ, người mắc bệnh hiểm nghèo, cựu quân nhân, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình và các nhóm lao động đặc thù.

Chung sức vì mục tiêu an sinh

Phương thức vận động được từng địa phương lựa chọn phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện kinh tế, trong đó các tổ dân phố tập trung rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng tiềm năng, chú trọng người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và các hộ có mức sống trung bình.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Lạng Giang giới thiệu những điểm ưu việt trong chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện tới người dân.

Ông Nguyễn Công Phương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Chũ cho biết, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 99/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030, các địa phương còn chủ động lựa chọn phương thức vận động phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Chẳng hạn, tại các xã Tân Sơn, Biển Động, hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh vào thời điểm thu hoạch vải thiều, cam, bưởi và lâm sản, khi người dân có nguồn thu nhập, điều kiện tài chính thuận lợi hơn để tham gia bảo hiểm. Trong khi đó, xã Nam Dương phát huy vai trò của Hội Phụ nữ thông qua xây dựng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện”, góp phần vận động hội viên và người dân chủ động tham gia các chính sách an sinh.

Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn thành phố tổ chức 25 hội nghị, 477 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, đưa thông tin chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hơn 3.200 người dân; vận động được 380 người tham gia mới và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 280 người tham gia mới và tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

Trong khi đó, có địa phương tổ chức nhiều đợt ra quân xuyên suốt tháng cao điểm thay vì chỉ tập trung vào ngày phát động, như xã Biên Sơn. Tại đây, Ban vận động thôn phối hợp nhân viên đại lý thu đến từng hộ gia đình, tư vấn theo nhóm nhỏ, giúp thông tin chính sách được truyền tải thường xuyên, rộng khắp.

Cùng với lực lượng chuyên trách, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tích cực lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt hội viên. Đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể được tập huấn kỹ năng, cung cấp tài liệu và danh sách đối tượng tiềm năng để nâng cao hiệu quả vận động.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi thiết thực, các mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và địa phương theo những nghị quyết mới. Việc giải thích cụ thể mức đóng, phương thức đóng, điều kiện hưởng chế độ giúp người dân dễ tiếp cận, chủ động lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, năm 2026, thành phố duy trì, phát triển 578.941 người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng và 109.030 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng trong Tháng cao điểm, toàn thành phố phấn đấu phát triển mới 4.690 người tham gia bảo hiểm y tế và 3.546 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với 7.483 người đã dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thành phố đặt mục tiêu vận động 4.139 người tiếp tục tham gia trở lại.

Ông Hồ Minh Thế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố nhấn mạnh, Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2027, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Để đạt kết quả đề ra, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên thu và cán bộ, viên chức ngành bảo hiểm xã hội. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội thành phố và bảo hiểm xã hội các cơ sở bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn cho đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên, chủ động giải đáp thắc mắc để người dân hiểu rõ quyền lợi lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và ý nghĩa chia sẻ cộng đồng của bảo hiểm y tế.

Với khí thế từ những ngày đầu ra quân, cùng sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng tuyên truyền ở cơ sở, Tháng cao điểm được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, ngày càng nhiều người dân có cơ hội được bảo vệ trước những rủi ro về sức khỏe, tuổi già, góp phần củng cố nền tảng an sinh.