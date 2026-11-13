Bắc Ninh: Đưa bác sĩ tuyến trên về hỗ trợ cơ sở

Đưa bác sĩ chuyên khoa về xã

Tại Trạm Y tế Dương Hưu, thiếu bác sĩ vẫn là khó khăn lớn trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện Trạm có 23 người, trong đó có 4 bác sĩ, thiếu khoảng 3 người so với đề án vị trí việc làm. Trong điều kiện nhân lực còn hạn chế, sự hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên là nguồn lực quan trọng đối với đơn vị.

Đoàn công tác Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh hỗ trợ hoạt động khám sức khỏe người dân tại phường Lục Nam.

Ông Nguyễn Sỹ Thơ, Giám đốc Trạm Y tế Dương Hưu cho biết, với sự tham gia hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Sơn Động, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần số 1… đến ngày 2/11/2026, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn đạt hơn 80%. Theo ông Thơ, việc có bác sĩ tuyến trên trực tiếp tham gia giúp người dân yên tâm hơn, số lượng người đến khám đông hơn so với thời điểm chỉ có cán bộ, nhân viên y tế của trạm. Thông qua những buổi khám chung, cán bộ, nhân viên y tế cơ sở có điều kiện tiếp cận kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 đã cử 91 lượt chuyên gia, bác sĩ hỗ trợ tại trạm y tế 8 xã: Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Đại Sơn, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn và Tuấn Đạo. Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện cho biết, để hỗ trợ hoạt động khám tại các xã, đơn vị lựa chọn đội ngũ có trình độ chuyên môn cao thuộc các lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh; đồng thời mang theo máy siêu âm xách tay, máy soi cổ tử cung và dụng cụ xét nghiệm phục vụ khám chuyên sâu.

Đến nay, riêng hoạt động sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, Bệnh viện đã khám gần 2,2 nghìn phụ nữ thuộc nhóm nguy cơ cao tại các địa phương, phát hiện gần 900 trường hợp có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, qua thăm khám tại các địa bàn vùng cao, bác sĩ phát hiện không ít phụ nữ có khối u xơ tử cung lớn hoặc tổn thương tiền ung thư cổ tử cung nhưng trước đó không biết. Bác sĩ Hoàng Trường Giang chia sẻ, điều kiện kinh tế khó khăn, tâm lý e ngại và thói quen chỉ đi khám khi có triệu chứng khiến nhiều người bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bên cạnh các bệnh lý phụ khoa, trẻ em tại địa bàn cũng được phát hiện những vấn đề về sức khỏe như bệnh đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa, thiếu vi chất và nguy cơ suy dinh dưỡng, thấp còi. Riêng tại Trạm Y tế Tây Yên Tử, bệnh viện đã khám sức khỏe cho 278 trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi. Việc đưa bác sĩ chuyên khoa cùng thiết bị y tế về tận trạm y tế không chỉ giúp phát hiện sớm bất thường mà còn giảm rào cản địa lý, chi phí đi lại cho người dân. Với những trường hợp nghi ngờ bệnh lý ác tính hoặc vượt quá khả năng xử trí của tuyến xã, đoàn công tác tư vấn, lập hồ sơ và hướng dẫn chuyển đến cơ sở chuyên khoa để tiếp tục chẩn đoán, điều trị.

Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Không chỉ hỗ trợ nhân lực, sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa tuyến trên còn giúp nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại cơ sở. Qua thăm khám, nhiều vấn đề sức khỏe trước đây người dân chưa nhận biết được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi.

Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Sở Y tế đã chỉ đạo 21 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cử 430 bác sĩ hỗ trợ 99 trạm y tế xã, phường. Việc phân công được triển khai theo nhu cầu thực tế, tập trung bổ sung nhân lực và năng lực chuyên môn cho tuyến cơ sở.

Cùng với lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa, hoạt động hỗ trợ khám sàng lọc của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Tại các xã, phường thuộc huyện Lục Ngạn (trước đây), các đoàn công tác của Bệnh viện đã khám cho hơn 2,5 nghìn lượt người. Bác sĩ chuyên khoa I Vương Hải Hà, Trưởng Khoa Nội 2 kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh cho biết, qua thăm khám đã ghi nhận gần 1 nghìn lượt người có bệnh lý tuyến giáp và hơn 300 lượt bệnh nhân có bệnh lý tuyến vú. Ngoài ra, các bác sĩ còn phát hiện một số vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, u xơ tiền liệt tuyến, gan nhiễm mỡ để tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp tục kiểm tra.

Thực hiện Kế hoạch số 185, ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh (nay là thành phố Bắc Ninh) về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Sở Y tế đã chỉ đạo 21 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cử 430 bác sĩ hỗ trợ 99 trạm y tế xã, phường. Việc phân công được triển khai theo nhu cầu thực tế, tập trung bổ sung nhân lực và năng lực chuyên môn cho tuyến cơ sở.

Theo tổng hợp của Sở Y tế, tính đến ngày 28/10, toàn thành phố có hơn 2,93 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt hơn 84%. Trong đó, hơn 1,03 triệu lượt được thực hiện tại trạm y tế và qua các đợt khám lưu động, chiếm hơn 35% tổng số lượt khám. Cùng với kết quả khám, ngành Y tế đang tiếp tục rà soát nhu cầu nhân lực, cơ sở vật chất tại từng địa phương để bố trí hỗ trợ phù hợp. Có 36 trạm y tế đề xuất 79 bác sĩ về hỗ trợ chuyên môn trong năm 2026. Đây là cơ sở để tiếp tục điều phối nhân lực, chuyển giao kỹ thuật mới, chuyên sâu theo nhu cầu thực tế.

Sự đồng hành của các bệnh viện tuyến trên không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng thuận lợi hơn mà còn góp phần nâng cao năng lực khám, sàng lọc tại tuyến cơ sở. Qua đó, từng bước củng cố vai trò của trạm y tế xã, phường đối với chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới chủ động phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm trong cộng đồng.