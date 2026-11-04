Bắc Ninh: Đưa “3 an” thành tiêu chí trong từng mái ấm

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa

Nếu “5 không, 3 sạch” tạo nền tảng về kinh tế, môi trường và nếp sống thì “3 an” tiếp tục mở rộng giá trị của gia đình hạnh phúc. Để những tiêu chí ấy đi vào cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đang phát huy vai trò của phụ nữ làm hạt nhân vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.

Phụ nữ xã Xuân Cẩm phối hợp các đơn vị triển khai mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn.

Tại phường Lạng Giang, mô hình “Biến rác thải tái chế thành quà tặng” đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ những chai nhựa, bìa carton, giấy vụn, lon nhôm... cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tích cực thu gom, phân loại, tạo nguồn quỹ thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, mô hình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng chung tay chăm lo, tiếp sức cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.

Việc bổ sung tiêu chí “3 an” có ý nghĩa thiết thực, giúp cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" có tính bao quát hơn, hướng mạnh tới xây dựng gia đình an toàn, ổn định về tinh thần và bảo đảm an sinh cho các thành viên.

Một trong những nội dung quan trọng của tiêu chí “an toàn” là bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ bạo lực, xâm hại, mua bán người và các rủi ro trong đời sống. Xuất phát từ yêu cầu đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quế Võ đã xây dựng mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Đây là thiết chế hỗ trợ khẩn cấp, tạm thời do tổ chức Hội làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, nhằm tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang gặp khó khăn, rủi ro trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, mô hình hướng tới hỗ trợ những trường hợp bị bạo lực, xâm hại, mua bán người, bị bỏ mặc hoặc cần được bảo vệ khẩn cấp. Người được hỗ trợ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý và an ninh theo cơ chế kết nối kịp thời, bảo đảm nguyên tắc bí mật, an toàn. Không chỉ là địa chỉ hỗ trợ khi xảy ra sự việc, mô hình còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập được các cấp Hội xác định là giải pháp quan trọng để thực hiện tiêu chí “an sinh”, đồng thời tạo nền tảng cho mỗi gia đình hội viên yên tâm xây dựng cuộc sống. Mới đây, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Phòng An ninh đối ngoại (Công an thành phố Bắc Ninh) đã hỗ trợ trao sinh kế 400 con gà giống cho 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ phường Tiền Phong thuộc diện nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 32 triệu đồng.

Chị Đào Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tiền Phong chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sự kết nối, hỗ trợ của các đơn vị sẽ giúp gia đình hội viên có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, các gia đình có thêm sinh kế nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”.

Hướng tới gia đình an toàn, hạnh phúc, bền vững

Theo bà Vũ Thị An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Ninh: Hiện nay, bên cạnh vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, áp lực sinh kế, còn xuất hiện những nguy cơ mới như mất an toàn trên không gian mạng, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, môi trường sống tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những vấn đề này tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sự ổn định và hạnh phúc của mỗi gia đình. Việc bổ sung tiêu chí “3 an” có ý nghĩa thiết thực, giúp cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" có tính bao quát hơn, hướng mạnh tới xây dựng gia đình an toàn, ổn định về tinh thần và bảo đảm an sinh cho các thành viên.

Phụ nữ xã Tây Yên Tử hỗ trợ nhau cập nhật thông tin, tiện ích trên môi trường mạng.

Thực hiện định hướng đó, các cấp Hội đã chủ động lồng ghép nội dung “3 an” vào phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, chú trọng những hoạt động hướng về cơ sở, lấy nhu cầu của hội viên, phụ nữ và trẻ em làm trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tổ chức hơn 1.800 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trao hàng nghìn suất quà, đồ dùng học tập cho trẻ em; hỗ trợ ngày công thu hoạch lúa, hoa màu... cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật; phối hợp đào tạo nghề, kết nối tạo việc làm cho lao động nữ…

Để tiêu chí “3 an” thực sự trở thành nền nếp trong mỗi gia đình, thời gian tới, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong phát hiện, phòng ngừa và lên tiếng trước các hành vi bạo lực, xâm hại; nhân rộng những mô hình về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ sinh kế và chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, kết nối các nguồn lực, bảo đảm phụ nữ và trẻ em được tiếp cận kịp thời những dịch vụ hỗ trợ cần thiết.