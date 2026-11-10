Bắc Ninh dự kiến hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, địa phương kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế đầu tư, sử dụng diện tích thương mại và nguồn vốn tín dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh hiện đã chấp thuận 105 dự án phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, gồm 99 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang với quy mô khoảng 120.000 căn và 6 dự án nhà lưu trú công nhân với quy mô khoảng 7.000 căn. Trong số này, 31 dự án đang triển khai thi công.

Năm 2026, Chính phủ giao thành phố Bắc Ninh hoàn thành 12.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê, gồm 10.700 căn nhà ở xã hội và 1.300 căn nhà cho thuê. Đến đầu tháng 10/2026, thành phố đã hoàn thành 7.246 căn, đạt 60,4% kế hoạch. Với tiến độ triển khai hiện nay, dự kiến cả năm hoàn thành 12.126 căn, vượt so với chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành mục tiêu, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đôn đốc tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng; chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn vay, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm khởi công và mở bán.

Cùng với đó, việc chuẩn bị quỹ đất sạch tiếp tục được rà soát, bổ sung, bảo đảm phát triển nhà ở xã hội gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng để các dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu về số lượng căn hộ mà còn bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.

Từ thực tiễn triển khai, thành phố Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ xem xét một số cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng tính hấp dẫn của các dự án nhà ở xã hội.

Trong đó, địa phương đề xuất cho phép chủ đầu tư dành 20% diện tích sàn để phát triển không gian thương mại, dịch vụ theo hướng linh hoạt hơn, bao gồm mục đích để ở hoặc kinh doanh thương mại, dịch vụ phù hợp quy định pháp luật; nghiên cứu cơ chế chuyển đổi một phần diện tích tầng 1 từ chức năng nhà ở xã hội sang thương mại, dịch vụ theo quy hoạch, bảo đảm điều kiện pháp lý và an toàn. Giá trị phần diện tích chuyển đổi được đề xuất xử lý phù hợp để bổ sung nguồn lực phát triển nhà ở xã hội.

Về tín dụng, thành phố kiến nghị nghiên cứu phân bổ hạn mức tín dụng phát triển nhà ở xã hội theo từng địa phương, làm cơ sở để địa phương phối hợp với các ngân hàng thương mại đăng ký nhu cầu, phân bổ và giám sát việc triển khai, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, dự án. Đồng thời, cần có chính sách tín dụng ưu đãi với thời hạn vay khoảng 15-20 năm để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Một giải pháp khác được địa phương đề xuất là cho phép sử dụng nguồn quỹ nhà ở để mua các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà cho thuê lâu dài. Qua đó, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người có nhu cầu ổn định nơi ở sau quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Thực tế triển khai tại dự án nhà ở xã hội Vega Homes Quang Châu cho thấy, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Giám đốc dự án nhà ở xã hội Vega Homes Trần Lê Trung cho biết, dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, có quy mô 4,3 ha, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng số 1.558 căn hộ, trong đó có 1.236 căn nhà ở xã hội và 322 căn thương mại. Các căn hộ có diện tích từ 27,6-63,9 m², được bố trí cùng hệ thống tiện ích như trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, cây xanh và khu vui chơi.

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư nhận được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các thủ tục liên quan, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.

Sự đồng hành của các cơ quan chức năng, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp trong tổ chức thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình và hệ thống tiện ích, đã góp phần đưa dự án đến giai đoạn cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 955 căn hộ, trong đó phân khu nhà ở xã hội đạt 712 căn.

Việc mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân không chỉ góp phần thực hiện chính sách an sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thu hút, giữ chân người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách không chỉ được đo bằng số căn hộ hoàn thành mà còn ở khả năng tiếp cận nhà ở của đúng đối tượng thụ hưởng, mức giá phù hợp và điều kiện sinh sống lâu dài. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, khơi thông nguồn vốn và phát triển quỹ nhà cho thuê là những yêu cầu quan trọng để Bắc Ninh từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, người lao động trên địa bàn.