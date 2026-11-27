Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau sáp nhập, Bắc Ninh phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, bảo đảm kết nối chặt chẽ với hệ thống giao thông quốc gia, các hành lang kinh tế liên vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Thế Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Tuy nhiên, việc thiếu hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến cảnh quan, nhất là trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Qua rà soát tổng hợp nhu cầu đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh phía bắc sông Cầu cho thấy, nhiều tuyến đi qua khu dân cư đông đúc, khu công nghiệp, đường cong, đèo dốc và đường giao cắt chưa có hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, các đại biểu đề xuất lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên một số đoạn tuyến như: Quốc lộ 1, đoạn phường Lạng Giang; Quốc lộ 37, đoạn phường Kép, các xã Cẩm Lý, Bắc Lũng, Bảo Đài; Quốc lộ 31, đoạn xã Tân Dĩnh, phường Lục Nam và hàng loạt tuyến đường tỉnh cũng có một số điểm đề xuất lắp đặt đường điện chiếu sáng và hệ thống đèn tín hiệu. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 400 tỷ đồng.

Các đại biểu dự, thảo luận về phương án đề xuất hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn khẳng định, việc đầu tư dự án hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh phía bắc sông Cầu là rất cần thiết; phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Mục đích bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và thuận tiện đi lại cho người dân vào ban đêm; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo khang trang, văn minh cho thành phố.

Qua nắm bắt thực trạng, trao đổi với cơ quan chuyên môn, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn, trong đó ưu tiên đầu tư đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông tại các khu vực có mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Đồng thời, nghiên cứu phương án đầu tư, kỹ thuật thi công phù hợp trên cơ sở đánh giá kỹ từng tình huống; chọn vật liệu bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, tránh lãng phí.

Theo chương trình làm việc, chiều nay, đoàn công tác của thành phố khảo sát tại một số tuyến đường để có giải pháp cụ thể, sát thực.