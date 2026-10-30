Bắc Ninh: Đột phá tiêu chuẩn SPS, nâng tầm nông sản xuất khẩu

Thành phố Bắc Ninh tập trung triển khai quy trình quản lý nhằm đáp ứng các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của thị trường xuất khẩu. Ảnh minh họa.

Nhằm đáp ứng các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, UBND thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND giai đoạn 2026 – 2030 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các cam kết SPS trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do trên địa bàn thành phố. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi ký ban hành, được xem là chiến lược trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản địa phương.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung chuyển dịch quy trình quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch từ thụ động sang chủ động kiểm soát rủi ro ngay từ khâu sản xuất. Trọng tâm của giai đoạn này là bài toán số hóa toàn diện: đến năm 2030, thành phố quyết tâm đạt 100% vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói và chế biến xuất khẩu được lập hồ sơ điện tử, sẵn sàng truy xuất nguồn gốc minh bạch qua kết nối với Cơ sở dữ liệu SPS quốc gia. Đồng thời, 100% cơ quan chuyên trách có quy trình phối hợp rõ ràng, 100% cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn hằng năm và 100% sự cố cảnh báo rủi ro được xử lý, báo cáo kịp thời.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bắc Ninh triển khai đồng bộ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin song song với siết chặt giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và chất cấm trong chăn nuôi, thủy sản. Bên cạnh công tác kiểm tra, thành phố đóng vai trò "bà đỡ" hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận quy định SPS của các thị trường nhập khẩu, nâng cao năng lực quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ theo chuỗi giá trị.

Về tổ chức thực hiện, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn chuyên môn và định kỳ báo cáo kết quả 6 tháng, hằng năm. UBND các xã, phường có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với thực tế địa bàn; trong khi các doanh nghiệp, hợp tác xã phải chủ động cập nhật yêu cầu thị trường và bảo đảm tính minh bạch của dữ liệu truy xuất. Việc chủ động "đi trước một bước" trong thực thi cam kết SPS hứa hạn sẽ giúp nông sản Bắc Ninh hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm quy định quốc tế, tự tin khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị trên thị trường toàn cầu./.