Theo đó, UBND thành phố đồng ý chủ trương thu hút đầu tư đối với Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2865/SCT-QLCN ngày 18/9/2026.

Bắc Ninh đồng ý chủ trương thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Việt Yên chủ trì, phối hợp với UBND phường Đa Mai tiếp nhận hồ sơ, trình đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai theo quy định.

Sở Công Thương, UBND phường Việt Yên và UBND phường Đa Mai chịu trách nhiệm về số liệu, đánh giá và khẳng định các điều kiện về thu hút đầu tư, thành lập Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc thu hút đầu tư, thành lập cụm công nghiệp theo quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đề xuất hồ sơ làm chủ đầu tư và sau khi được chấp thuận làm chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về loại hình cụm công nghiệp sinh thái trong các giai đoạn chuẩn bị đầu tư; tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; thu hút đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai.

Các nhiệm vụ liên quan đến thu hút đầu tư, thành lập Cụm công nghiệp Việt Yên - Đa Mai được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/11/2026.