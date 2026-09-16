Bắc Ninh đồng loạt khánh thành, khởi công loạt công trình chào mừng thành phố

Cụ thể, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Bác Hồ và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ Công viên Văn Miếu tại phường Kinh Bắc và phường Võ Cường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Bác Hồ và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình phụ trợ Công viên Văn Miếu. Ảnh: bacninh.gov.vn

Công viên Văn Miếu được xây dựng trên diện tích 4,7ha, tổng mức đầu tư hơn 690 tỷ đồng. Công trình được chia thành 3 khu với 3 lớp không gian. Khu thứ nhất là quảng trường, kết nối không gian giữa Đền thờ Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, nơi diễn ra các hoạt động công cộng và không gian cảnh quan xung quanh khu vực.

Điểm nhấn tại khu thứ hai, Sân Kết đoàn là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 6,3m, đặt giữa không gian lấy cảm hứng từ hoa sen.

Khu sân kết đoàn và Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: bacninh.gov.vn

Khu thứ ba là Đền thờ Bác Hồ được thiết kế 2 tầng, 8 mái theo cấu trúc gỗ truyền thống, diện tích 182m2, phía trước là sân đền rộng 200m2 đặt trên hồ sen.

Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, công trình lưu giữ dấu ấn 22 lần Bác Hồ về thăm Bắc Ninh, đồng thời được kỳ vọng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nghĩa Hưng tại xã Tiên Lục.

Dự án có diện tích 148,68ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. KCN được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác, máy móc và thiết bị điện, linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics và nghiên cứu phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nghĩa Hưng.Ảnh: bacninh.gov.vn

Hạ tầng KCN được quy hoạch với nguồn điện công suất 81MVA, hệ thống cấp nước khoảng 8.200m3/ngày đêm và nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 4.900m3/ngày đêm.

Đến nay, dự án đã được giao đất đợt đầu khoảng 63ha. Các hạng mục san nền, đường giao thông và nhà máy xử lý nước thải đang được triển khai.

Tại phường Thuận Thành, KCN Thuận Thành III - Phân khu C cũng được khởi công. Dự án có quy mô 196ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp này được quy hoạch theo hướng hiện đại, xanh, đồng bộ, có khả năng kết nối với Quốc lộ 17, Quốc lộ 18, Vành đai 4 và mạng lưới cao tốc khu vực phía Bắc. Dự án cách sân bay Gia Bình khoảng 11km, đồng thời thuận lợi kết nối Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh thực hiện nghi thức khởi công Dự án. Ảnh: bacninh.gov.vn

Theo định hướng, KCN Thuận Thành III - Phân khu C sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa, công nghệ số và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Một dự án công nghiệp khác được khởi công trong ngày là KCN Việt - Hàn mở rộng có quy mô hơn 147 ha thuộc phường Nếnh và phường Việt Yên. Chủ đầu tư đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng được 95% diện tích theo quy hoạch và đặt mục tiêu hoàn thành 100% trong năm 2026.

Các hạng mục gồm trạm xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày đêm, trạm biến áp 110kV và hệ thống cấp nước đã hoàn thành, đủ điều kiện phục vụ cả hai giai đoạn.

Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạ tầng KCN trong quý I/2027. Giai đoạn I của dự án, quy mô 50ha, hiện có 7 dự án thứ cấp đăng ký và đi vào hoạt động, gồm 5 dự án FDI và 2 dự án trong nước.

KCN Việt - Hàn mở rộng được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững, ưu tiên các ngành công nghệ cao, đồng thời tạo thêm việc làm và không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nhà ở, sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần LICOGI13FC khởi công dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Phượng Hoàng tại phường Tiền Phong. Dự án gồm 5 tòa chung cư cao 21 tầng và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 1.660 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 3.100 người.

Các căn hộ có diện tích từ 25m2 đến 77m2. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.995,2 tỷ đồng, cùng hệ thống trường mầm non, công viên cây xanh, hồ bơi, khu thương mại - dịch vụ và nhà sinh hoạt cộng đồng.

Tại phường Nếnh, Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Vegahomes được khánh thành. Dự án có diện tích khoảng 4,3ha, tổng mức đầu tư hơn 1.048 tỷ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với 1.558 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.600 người.

Trong đó, 3 tòa nhà ở xã hội có 1.236 căn, gồm 1.008 căn để bán và 228 căn cho thuê; tòa thương mại có 322 căn.

Đến nay, tại tòa thương mại CT.01, khách hàng đã ký hợp đồng mua bán 242/322 căn, trong đó 67 căn đã bàn giao. Ba tòa nhà ở xã hội đã ký hợp đồng mua bán 712/1.008 căn.

Theo kế hoạch, 3 tòa nhà ở xã hội dự kiến được bàn giao từ cuối tháng 9/2026 sau khi hoàn tất thủ tục nghiệm thu.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình trong ngày 16/9 tạo thêm các không gian phát triển mới cho Bắc Ninh, từ công nghiệp, đô thị, nhà ở đến văn hóa, trong thời điểm địa phương hướng tới sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh.