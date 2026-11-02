Bắc Ninh: Đồng hành phát triển khu vực kinh tế tập thể

Thiết thực hỗ trợ hợp tác xã

Theo ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, xác định đồng hành, hỗ trợ thành viên là nhiệm vụ trọng tâm, Liên minh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình hợp tác để liên kết nguồn lực chia sẻ kinh nghiệm.

Nổi bật là chương trình ký kết biên bản ghi nhớ kết nối tiêu thụ sản phẩm với Liên minh Hợp tác xã thành phố Đồng Nai; chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và chương trình phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2031 cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Liên minh Hợp tác xã Bắc Ninh đưa sản phẩm hợp tác xã tiêu biểu tham gia chương trình xúc tiến thương mại tại tỉnh Thái Nguyên.

Liên minh Hợp tác xã thành phố tăng cường phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức hội thảo chuyên đề, tìm kiếm hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tập thể. Tiêu biểu như hội thảo về phát triển du lịch sinh thái theo hướng kinh tế tuần hoàn (phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực (Đại học Thái Nguyên); hội thảo đánh giá tiềm năng, phát triển hệ sinh thái Halal cho khu vực kinh tế tập thể (phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế hợp tác và tổ chức Halal Việt Nam).

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được triển khai theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn như các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho lĩnh vực phi nông nghiệp; phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã, tập huấn nghiệp vụ thuế nâng cao năng lực kê khai, quản lý tài chính..

Việc phát triển tổ chức, mở rộng mạng lưới thành viên tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 65 hợp tác xã thành lập mới, gồm 41 hợp tác xã nông nghiệp và 24 hợp tác xã phi nông nghiệp. Liên minh Hợp tác xã thành phố kết nạp thêm 18 đơn vị, nâng tổng số thành viên lên 849, trong đó có 818 thành viên chính thức và 31 thành viên liên kết. Mạng lưới thành viên ngày càng mở rộng tạo điều kiện để đơn vị nắm bắt sát hơn nhu cầu, khó khăn từ cơ sở, qua đó tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phù hợp.

Để giải bài toán vốn sản xuất kinh doanh, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố duy trì tổng nguồn vốn 100 tỷ đồng, hiện cho vay 71 dự án với tổng dư nợ 78,934 tỷ đồng. Nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, ưu tiên các phương án sản xuất, kinh doanh có tính khả thi và hiệu quả, góp phần giúp các hợp tác xã bổ sung nguồn lực đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều đơn vị được tạo điều kiện tham gia các sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm như Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội, không gian sản phẩm OCOP tại Lễ hội Xương Giang, Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử và các hội chợ chuyên ngành tại Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên...

Bên cạnh đó, Liên minh duy trì khu vực trưng bày tập trung, kết hợp quảng bá sản phẩm trên website và các nền tảng mạng xã hội, góp phần tăng khả năng tiếp cận khách hàng, duy trì sự hiện diện của sản phẩm hợp tác xã trên thị trường.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp vùng cao Tây Yên Tử được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Gắn kết nguồn lực, thúc đẩy phát triển

Trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể, Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung vào nhu cầu thực tiễn và hiệu quả phát triển của từng thành viên.

Trong đó, ưu tiên thực hiện nội dung 8 nhóm chính sách quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TW năm 2022 và Luật Hợp tác xã năm 2023; lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ hợp tác xã phát triển thông qua các chương trình mục tiêu. Chú trọng nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, phân loại hợp tác xã theo lĩnh vực, quy mô và mức độ phát triển để xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp; ưu tiên các nội dung thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng phục vụ chế biến, bảo quản và thương mại (xưởng sơ chế, đóng gói, bảo quản; nhà kho, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng…).

Tiếp tục tư vấn thành lập hợp tác xã mới trên nhiều lĩnh vực; hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, khuyến khích liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong cung ứng dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh tư vấn pháp lý, hướng dẫn tiếp cận chính sách; phối hợp triển khai các chương trình đào tạo nghề, phát triển sinh kế, hỗ trợ hộ nghèo và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia kinh tế tập thể.

Đa dạng hình thức xúc tiến thương mại, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, đơn vị thu mua; hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên môi trường số, khai thác tiềm năng từ hệ sinh thái Halal, du lịch sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Ngay trong tháng 11 này, Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ tổ chức phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã; tham mưu tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với lãnh đạo UBND thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắc cho quá trình hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Với định hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, Liên minh Hợp tác xã thành phố Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và kết nối nguồn lực cho các thành viên. Qua đó, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tập thể phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.