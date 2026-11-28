Ưu tiên nguồn lực

Cụm công nghiệp Việt Tiến, phường Tự Lạn có diện tích 29,04 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% với 22 doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm cho khoảng 2.000-2.500 lao động. Cùng với hạ tầng giao thông, điện, nước, chủ đầu tư đã dành 13 tỷ đồng xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Đến nay, hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm đã hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 720 m³/ngày đêm, trong tổng công suất thiết kế 1.080 m³/ngày đêm.

Trạm xử lý nước thải, hệ thống quan trắc tự động tại Cụm công nghiệp Việt Tiến.

Hiện lượng nước thải đưa vào xử lý dao động từ 150-200 m³/ngày đêm. Chủ đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động với 7 chỉ tiêu. Nhờ vậy, nước sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường. Từ tháng 5/2023, dữ liệu quan trắc được truyền về cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Ông Vương Huy Hoàng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng Long, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Việt Tiến cho biết: “Doanh nghiệp xác định xử lý nước thải là một trong những hạng mục quan trọng ngay từ khi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng lựa chọn thiết bị đạt tiêu chuẩn châu Âu, bố trí cán bộ có chuyên môn trực tiếp vận hành hệ thống, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước sau xử lý, định kỳ kiểm định thiết bị quan trắc”.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư Cụm công nghiệp Hà Thịnh (xã Hợp Thịnh) còn đầu tư hệ thống bảo vệ môi trường đồng bộ, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng để doanh nghiệp thứ cấp vận hành ngay khi tiếp nhận mặt bằng. Trong tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng có gần 200 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, riêng giai đoạn 1 gần 180 tỷ đồng. Hệ thống có công suất thiết kế 18.000 m³/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 đạt 10.000 m³/ngày đêm.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thịnh, chủ đầu tư cụm công nghiệp, thiết bị của hệ thống được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu, sử dụng công nghệ màng lọc chuyên biệt, xử lý nhiều loại nước thải công nghiệp, kể cả nước thải nhuộm. Một phần nước sau xử lý có thể tái sử dụng, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước.

Thực tế cho thấy, dù chi phí lớn nhưng đầu tư công trình bảo vệ môi trường ngay từ đầu giúp chủ động kiểm soát nguồn thải, thuận lợi cho doanh nghiệp thứ cấp và tránh thiếu quỹ đất khi cụm đã lấp đầy.

Khắc phục bất cập, rõ trách nhiệm quản lý

Theo quy định, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp phải xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; các doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý sơ bộ nước thải, bảo đảm đạt yêu cầu đầu vào trước khi đấu nối. Nước thải sau xử lý tập trung phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và yêu cầu trong giấy phép môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Cụm công nghiệp Hà Thịnh đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại.

Tuy nhiên, thực tế tại Bắc Ninh, trong số 67 cụm công nghiệp đang hoạt động có 26 cụm chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý phù hợp. Trong đó có 19 cụm do UBND cấp xã (trước đây là UBND cấp huyện) làm chủ đầu tư, 7 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, 14 cụm đã lấp đầy 100%, không còn quỹ đất bố trí công trình xử lý nước thải tập trung. Một số doanh nghiệp phải tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng theo hồ sơ môi trường được cấp.

Đơn cử, Cụm công nghiệp Đồi Ngô (phường Lục Nam) có 3 dự án đang hoạt động nhưng chưa có quy chế quản lý và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Ông Phạm Huỳnh Đức, Trưởng Phòng Kinh tế phường cho biết: “Do đầu tư từ giai đoạn trước nên hạ tầng thiếu đồng bộ, hiện không còn quỹ đất để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Để bảo đảm an toàn môi trường, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các đơn vị. Nhờ đó, các doanh nghiệp thứ cấp đều cơ bản đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành. Trong đó, Công ty cổ phần Tổng Công ty may Bắc Giang LNG đã vận hành hệ thống xử lý nước thải riêng đạt chuẩn; các đơn vị còn lại đều hoàn tất thủ tục đăng ký môi trường tại UBND phường. Hiện địa phương đang tiếp tục đề xuất phương án xử lý, chuyển đổi cụm công nghiệp theo đúng quy định”.

Qua rà soát, nguyên nhân là một số chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm xây dựng các công trình bảo vệ môi trường. Việc chuyển giao chủ đầu tư, quản lý cũng phát sinh những khó khăn về nhân lực, nguồn vốn. Công tác kiểm tra, đôn đốc của một số địa phương chưa thường xuyên. Một số doanh nghiệp thứ cấp chưa chủ động hoàn thiện thủ tục môi trường, chưa dành nguồn lực phù hợp để đổi mới công nghệ, đầu tư công trình xử lý chất thải…

Để khắc phục, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường định hướng xây dựng kế hoạch tổng thể về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề; xác định rõ nhiệm vụ, thứ tự ưu tiên, nguồn vốn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành. Trước mắt, tập trung tháo gỡ khó khăn tại 26 cụm công nghiệp chưa hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Riêng 14 cụm đã lấp đầy, cần khảo sát, lựa chọn phương án phù hợp như cải tạo, mở rộng công trình hiện có...

Cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động xả thải, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, công trình bảo vệ môi trường. Những cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục cần hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền dữ liệu về cơ quan quản lý. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và phân định trách nhiệm giữa cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, chủ đầu tư hạ tầng và đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường.