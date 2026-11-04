Bắc Ninh: Đồng bộ giải pháp hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên

Chủ động, quyết liệt từ cơ sở

Đảng bộ phường Vũ Ninh hiện có hơn 2.600 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa. Hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, thành phần tài liệu không đồng nhất nên quá trình rà soát, chỉnh lý đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác. Ngay khi triển khai chiến dịch, Đảng ủy phường chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn các chi bộ thống nhất quy trình kiểm tra, sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ. Những thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất được đối chiếu, bổ sung trước khi chuyển sang công đoạn quét tài liệu. Cùng với cán bộ phụ trách, phường huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sắp xếp, quét hồ sơ. Công việc được phân chia theo từng khâu, từ kiểm tra thành phần tài liệu, chỉnh lý đến scan, cập nhật dữ liệu, bảo đảm các công đoạn phối hợp liên tục.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Từ Sơn hướng dẫn đảng viên làm sạch dữ liệu đảng viên.

Đồng chí Ngô Văn Dũng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Vũ Ninh cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối nên dù khối lượng tài liệu rất lớn, cán bộ, công chức Ban và lực lượng được trưng tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian làm việc linh hoạt. Cùng với duy trì nền nếp trong giờ hành chính, Ban đã chủ động sắp xếp, tận dụng tối đa thời gian ngoài giờ và cả hai ngày cuối tuần để bảo đảm tiến độ đề ra”. Nhờ đó, đến nay Đảng bộ phường Vũ Ninh đã hoàn thành chỉnh lý và quét hơn 2.600 hồ sơ, đạt 100% kế hoạch; 1.700/2.600 hồ sơ đã được cập nhật lên hệ thống, đạt 65,4%.

Công tác số hóa hồ sơ đảng viên ở phường Kinh Bắc cũng đang được triển khai khẩn trương. Là một trong những đảng bộ có quy mô lớn với 71 tổ chức đảng trực thuộc, 5.552 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy phường thành lập Ban Chỉ đạo số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo thành lập 14 tổ công tác số hóa hồ sơ đảng viên, giao từng tổ trưởng chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Để quy trình vận hành thông suốt, phường bố trí 3 phòng chức năng chuyên trách, tổ chức dây chuyền làm việc khép kín theo từng khâu: Rà soát, chỉnh lý đến đâu thì chuyển sang quét và cập nhật dữ liệu lên hệ thống đến đó.

Cùng với đó, Đảng ủy phường đặc biệt chú trọng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định; những tài liệu cũ nát được cán bộ tỉ mỉ phục dựng, những phần thông tin còn thiếu được Ban Xây dựng Đảng phối hợp với cấp ủy chi bộ rà soát, bổ sung kịp thời. Các thành viên tổ công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên duy trì làm việc ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính nhằm bảo đảm tiến độ chiến dịch. Với cách làm đồng bộ, khoa học và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay phường đã hoàn thành khâu rà soát, chỉnh lý, đồng thời quét và cập nhật thành công 3.800 bộ hồ sơ lên phần mềm hệ thống (đạt 68,5%).

Linh hoạt hỗ trợ, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”

Cùng với số hóa hồ sơ, các địa phương triển khai làm sạch dữ liệu đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hướng tới mục tiêu xây dựng kho dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Tại phường Từ Sơn, công tác số hóa hồ sơ giấy được triển khai song song với làm sạch dữ liệu đảng viên. Đảng bộ phường có 61 tổ chức đảng trực thuộc, gần 2.700 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa. Từ ngày 15/9, Đảng ủy phường thành lập và duy trì Tổ số hóa hồ sơ đảng viên gồm 15 cán bộ, đảng viên tăng cường từ các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với lực lượng công an rà soát, đăng ký thiết bị máy tính quét tài liệu, áp dụng chữ ký số và cập nhật lên hệ thống nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin mạng.

Theo số liệu thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, toàn Đảng bộ thành phố có 157.916 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa, đến ngày 2/11 có 139.162/157.916 hồ sơ được chỉnh lý, đạt 88,1%. Về công tác làm sạch dữ liệu đảng viên, có 4.997/4.997 tổ chức đảng đã hoàn thành (đạt 100%), tỷ lệ đảng viên được làm sạch dữ liệu đạt 63,4%.

Bước vào đợt cao điểm từ ngày 21/10, địa phương tiếp tục huy động thêm 22 người tham gia Tổ làm sạch dữ liệu đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Từ Sơn cho biết: “Đối với các tổ chức đảng khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường yêu cầu hoàn thành làm sạch dữ liệu đảng viên trước ngày 31/10. Đồng thời, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường, Tổ làm sạch dữ liệu đảng viên hỗ trợ các chi bộ ở các tổ dân phố hoàn thành trước ngày 10/11”.

Để hỗ trợ đảng viên lớn tuổi tiếp cận và sử dụng nền tảng số, các cấp ủy cơ sở đã triển khai nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế tại từng chi bộ. Tại Chi bộ thôn Thanh Lâm, Đảng bộ xã Hoàng Vân, có 41 đảng viên, trong đó có hơn 50% là đảng viên cao tuổi. Trước khó khăn về kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, Chi ủy phân công đảng viên trẻ, thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng người từ cài đặt ứng dụng, đăng nhập đến tra cứu, kê khai thông tin. Với những đảng viên sức khỏe yếu hoặc chưa có thiết bị phù hợp, Chi ủy đến tận nhà hỗ trợ, đồng thời đối chiếu thông tin trên ứng dụng với hồ sơ gốc và quá trình công tác, sinh hoạt Đảng. Nhờ cách làm linh hoạt, đến nay, Chi bộ đã hoàn thành việc số hóa và làm sạch dữ liệu đảng viên. Ông Nguyễn Quang Khải, sinh năm 1955, chia sẻ: “Trước đây, việc quản lý đảng viên hoàn toàn bằng giấy tờ, nay chuyển sang nền tảng số rất khoa học, tiện lợi. Được Chi ủy tận tình hướng dẫn, tôi nhanh chóng nắm bắt các thao tác và yên tâm về độ chính xác của dữ liệu”.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, toàn Đảng bộ thành phố có 157.916 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa, đến ngày 2/11 có 139.162/157.916 hồ sơ được chỉnh lý, đạt 88,1%. Về công tác làm sạch dữ liệu đảng viên, có 4.997/4.997 tổ chức đảng đã hoàn thành (đạt 100%), tỷ lệ đảng viên được làm sạch dữ liệu đạt 63,4%. Ban Tổ chức Thành ủy đang tiếp tục phối hợp với cơ sở để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện hệ thống, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định đường truyền và hướng dẫn nghiệp vụ để việc cập nhật dữ liệu thuận lợi hơn. Cùng với đó, Đảng bộ các địa phương đang tiếp tục tập trung nhân lực, rà soát tiến độ từng khâu, kịp thời tháo gỡ khó khăn để hoàn thành sớm kế hoạch “Chiến dịch 100 ngày số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử”.