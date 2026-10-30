Bắc Ninh: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông khu công nghiệp

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm

Mỗi buổi chiều, khi hàng vạn công nhân tan ca, các tuyến đường dẫn vào Khu công nghiệp Quế Võ lại chật kín phương tiện. Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động ngày đêm, cùng lưu lượng lớn xe tải, xe đưa đón công nhân và chuyên gia, tạo áp lực giao thông thường xuyên tại khu vực này, nhất là ở các nút giao trọng điểm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) xử lý vi phạm giao thông tại ngã ba quốc lộ 18 qua phường Phương Liễu.

Tại ngã ba phường Phương Liễu, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) túc trực phân luồng, điều tiết và kiểm soát vi phạm. Quan sát tại cửa ngõ này, không khó bắt gặp một bộ phận người dân còn tham gia giao thông tùy tiện. Đơn cử như trường hợp ông Đ.T.Đ (trú tại phường Phương Liễu) điều khiển xe máy rẽ ra đường lớn nhưng không mũ bảo hiểm. Trần tình với tổ công tác, ông Đ. bảo do nhà gần, chỉ đi vài trăm mét ra chợ mua đồ nên chủ quan. Những lỗi tưởng như "tiện đường, ngắn quãng" ấy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là thời điểm dòng phương tiện lưu thông lớn.

Trao đổi về áp lực tại địa bàn này, Trung tá Nguyễn Văn Chương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) thông tin: Mật độ phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực này. Đơn vị đã chủ động bám sát khung giờ cao điểm để cắm chốt, tuần tra khép kín các tuyến đường trọng điểm. Cùng với kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp bảo đảm giao thông an toàn bằng loa truyền thanh tại các khu dân cư; phối hợp với chính quyền và các chủ doanh nghiệp chấn chỉnh ý thức tự giác của người dân, công nhân lao động.

Tại phường Nếnh - nơi tập trung các khu công nghiệp Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối, đêm muộn cùng các lỗi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ hay đi sai phần đường, làn đường. Theo anh Đỗ Đại Trọng, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu, việc tăng cường kiểm tra, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức của người lao động, nhất là trong chấp hành quy định về nồng độ cồn.

Thống kê sơ bộ, 9 tháng năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (phụ trách địa bàn phường Nếnh, Việt Yên) đã phát hiện, xử lý hơn 16,6 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 56,2 tỷ đồng (gồm gần 5 nghìn lượt công nhân vi phạm; 3,2 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2,4 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ).

Thiếu tá Trần Ngọc Giang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an thành phố) cho biết, đơn vị tập trung cao nhân lực, thiết bị nghiệp vụ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tích cực phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền pháp luật giao thông trong công nhân, người lao động nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Khắc phục bất cập

Bên cạnh ý thức của người tham gia giao thông, những hạn chế trong tổ chức giao thông và hạ tầng tại các khu công nghiệp cũng là vấn đề mà người dân quan tâm, kiến nghị khắc phục kịp thời. Đơn cử tại nút giao Km 50 (phường Phương Liễu) - điểm cuối đường gom khu công nghiệp, lưu lượng phương tiện dồn ứ rất lớn vào các khung giờ cao điểm (từ 7 giờ - 8 giờ sáng và 17 giờ - 18 giờ chiều). Việc thiếu vòng xuyến hoặc đèn tín hiệu dẫn đến khu vực này thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Trong khi chờ khắc phục, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên phân luồng vào giờ cao điểm, bảo đảm an toàn cho người dân, công nhân. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát, đèn chiếu sáng vẫn thiếu đồng bộ trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Bảo đảm an toàn giao thông khu công nghiệp không chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp đồng bộ từ việc khắc phục bất cập về hạ tầng, siết quản lý xe đưa đón công nhân của doanh nghiệp đến việc đổi mới tuyên truyền đi vào chiều sâu.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Đào Xuân Hưởng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) cho biết, đơn vị đã phối hợp rà soát hệ thống giao thông trong khu công nghiệp, từ đường nội bộ, nút giao, cổng doanh nghiệp đến khu vực tập trung đông công nhân và điểm giao nhận hàng hóa, xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc để phân loại, ưu tiên xử lý.

Bài toán an toàn giao thông khu công nghiệp không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an. Về hạ tầng, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp cần sớm khắc phục điểm đen, hoàn thiện vạch kẻ đường, biển báo và quy hoạch điểm đón trả công nhân. Về phía doanh nghiệp, cần siết chặt quản lý phương tiện đưa đón và linh hoạt giãn cách giờ tan ca để giảm áp lực cho các nút thắt cửa ngõ. Công tác tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, nhân rộng các mô hình hiệu quả như Đồn công an Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh phối hợp với công an, chính quyền địa phương và doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trật tự, giao thông đường bộ; lồng ghép tuyên truyền pháp luật giao thông trong các buổi giao ban, treo pa nô, áp phích tại nhà ăn, nhà xe để nâng cao ý thức chấp hành của người lao động.

Thực tế cho thấy, chỉ khi hạ tầng được khắc phục kịp thời, chế tài xử lý đủ nghiêm và ý thức tự giác của người tham gia giao thông được nâng lên, an toàn giao thông trong các khu công nghiệp mới thực sự được bảo đảm.