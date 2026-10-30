Bắc Ninh: Dồn lực đưa dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 về đích trước tiến độ

Có mặt chỉ đạo thi công cầu Suối Bài, nằm trong gói thầu số 12 dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, ông Đỗ Văn Thái, Đội trưởng thi công thuộc Công ty CP Xây dựng Thăng Long cho biết: Đến nay, đơn vị đã thi công xong các hạng mục cọc khoan nhồi, đúc xong 16/32 phiến dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Hiện, đơn vị đang duy trì 2 tổ thi công dầm và mố cầu, đồng thời tập trung nhân lực đổ bê tông các bệ, trụ cầu trong dự án. Dự kiến ngày 31/12 sẽ tổ chức gác dầm, tết Nguyên đán năm 2027 sẽ cơ bản hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, vượt tiến độ vài tháng so với kế hoạch giao.

“Để đạt được mục tiêu này, đơn vị đang huy động 20 kỹ sư thường xuyên tăng ca, bù tiến độ những thời điểm phải tạm dừng do mưa lũ trước đó. Ngoài ra, do công trường tại xã vùng sâu nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tập kết nguyên, vật liệu, nhất là bê tông và sắt thép nên hầu như dự án không bị ảnh hưởng nhiều bởi “bão giá" và khan hiếm vật liệu hiện nay, bảo đảm đưa dự án về đích trước thời hạn”, ông Đỗ Văn Thái nói.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát công tác thi công tại công trường, ông Trần Xuân Trung, cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp TP Bắc Ninh số 1 cho biết: Dự án được khởi công từ 1/4/2026, có 2 gói thầu xây lắp số 11 và 12, do 4 nhà thầu do liên danh thực hiện.

Trong đó, gói thầu số 11 thi công tuyến chính do liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Bắc Giang và Công ty CP Trường Hạnh thực hiện. Gói 12 do liên danh Công ty CP Đầu tư Nam Invest và Công ty CP Xây dựng Thăng Long triển khai.

Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao 90% mặt bằng, số còn lại là các công trình công cũng đang được đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Các nhà thầu cũng đang tập trung triển khai các hạng mục nền đường, rãnh thoát nước và xây dựng 6 cây cầu trên tuyến; tổng khối lượng hoàn thành đạt khoảng 40% giá trị.

“Đến thời điểm hiện tại, các khó khăn liên quan đã cơ bản được khắc phục, các nhà thầu đều đã tập kết đủ vật liệu ngay từ đầu khi triển khai. Dự kiến cơ bản hoàn thành phần đường trong dịp tết Nguyên đán tới. Riêng phần xây dựng các cây cầu sẽ hoàn thành trong tháng 4/2027, vượt tiến độ từ 5-6 tháng so với theo kế hoạch giao”, ông Trần Xuân Trung thông tin.

Được biết, dự án gồm các hạng mục cải tạo, nâng cấp tuyến chính là đường tỉnh 291 (đoạn từ Km 16+980 - Km25) với chiều dài khoảng 8km theo quy mô cấp III miền núi với chiều rộng nền đường 9m, chiều rộng mặt đường 8m, xây dựng nút giao với đường tỉnh 293 đảm bảo kết nối êm thuận.

Tuyến nhánh kết nối tuyến chính đường tỉnh 291 với đường tỉnh 293, chiều dài khoảng 1,3km với quy mô đầu tư gồm: Chiều rộng nền đường 16m; chiều rộng mặt đường 15m.

Các hạng mục đầu tư tuyến nhánh gồm: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông; hoàn trả hệ thống điện, chiếu sáng; đầu tư xây dựng 2 cầu mới và đầu tư mở rộng 5 cầu cũ với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đảm bảo phù hợp với quy mô tiêu chuẩn của tuyến đường, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 477,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TP Bắc Ninh. Với mục tiêu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường giao thông liên kết vùng, liên tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa hai TP Bắc Ninh và Quảng Ninh. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy và tăng cường liên kết khu du lịch, di sản Yên Tử.