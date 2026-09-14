Bắc Ninh: Đôn đốc tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xã, phường khu vực Nam sông Cầu

Ngày 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai tại 16 xã, phường và dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 7 xã, phường khu vực phía Nam sông Cầu. Đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Ninh chủ trì hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại 16 xã, phường và dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 7 xã, phường khu vực phía Nam sông Cầu, thời gian qua các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công đã tập trung lập lưới đo vẽ; thu thập thông tin dữ liệu từ dân cư, cơ quan quản lý nhà nước, UBND cấp xã; đo vẽ thực địa theo thôn, tổ dân phố, cắt mảnh bản đồ, kê khai đăng ký; dùng phần mềm đẩy lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chung của tỉnh...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 13/9, dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 7 xã, phường: Chi Lăng, Phù Lãng, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai đạt tỷ lệ trung bình 15%. Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại 16 xã, phường: Vũ Ninh, Võ Cường, Kinh Bắc, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Trí Quả, Thuận Thành, Mão Điền, Ninh Xá, Trạm Lộ, Song Liễu, Tam Đa, Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung đạt tỷ lệ trung bình 20%.

Do chưa có kế hoạch chi tiết khối lượng phải thực hiện hằng tuần, tháng đối với từng thôn/tổ dân phố nên chưa thể so sánh, đánh giá mức độ hoàn thành của từng tuần, tháng.

Đại diện Công ty cổ phần khảo sát đo đạc và môi trường Nam Việt (đơn vị thi công) phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị tập trung làm rõ những khó khăn từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, phương án khắc phục để đẩy nhanh tiến độ, kết quả thực hiện các dự án.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/12/2026, toàn bộ các thửa đất phải đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" trong cơ sở dữ liệu. Vì thế, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị thi công căn cứ chỉ tiêu được giao thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi tiết, triển khai thi công trên địa bàn từng xã, phường, thôn, tổ dân phố. Tập trung cao độ, bổ sung nhân lực và trang thiết bị thực hiện đối với từng gói thầu.

Các nhà thầu thi công dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 7 xã, phường khu vực phía Nam sông Cầu cần phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thu thập đầy đủ dữ liệu bản đồ địa chính đã được thi công, phê duyệt để ghép biên bảo đảm tính chính xác.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ (đơn vị tư vấn giám sát dự án) phát biểu thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc.

Các đơn vị tư vấn giám sát cần kiểm tra, đánh giá phương án thi công của đơn vị thi công bảo đảm phù hợp với thiết kế kỹ thuật, dự toán. Trường hợp áp dụng giải pháp kỹ thuật chưa quy định trong thiết kế kỹ thuật, dự toán được duyệt thì phải đình chỉ thi công, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định.

Ghi chép đầy đủ nhật ký giám sát. Nghiêm túc quán triệt các đơn vị thi công thực hiện quy trình lồng ghép, theo hình thức "cuốn chiếu", đo đến đâu, nghiệm thu đến đó, thực hiện triệt để theo từng tờ bản đồ để đẩy dữ liệu.

UBND các xã, phường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng và vượt tiến độ của thiết kế kỹ thuật, dự toán đã được phê duyệt. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các quyết định hành chính và hồ sơ có liên quan đối với các công trình, dự án đã làm biến động đất đai để cập nhật, hoàn thiện bản đồ địa chính.

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cung cấp đầy đủ, kịp thời bản đồ địa chính đang quản lý để các nhà thầu cập nhật, ghép biên bảo đảm tính chính xác.