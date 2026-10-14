Bắc Ninh đôn đốc tiến độ 14 dự án khu đô thị phía Nam sông Cầu

Chiều 14/10, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ xây dựng các khu đô thị khu vực phía Nam sông Cầu. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, hiện đơn vị đang quản lý 19 hợp đồng dự án sử dụng đất xây dựng các khu đô thị, với tổng diện tích khoảng 1.611 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 203.829 tỷ đồng. Trong đó, 14 dự án khu đô thị tại khu vực phía Nam sông Cầu được tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải chủ trì hội nghị.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, 13/14 dự án đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 1, phường Kinh Bắc; khu đô thị mới phía Tây Bắc, tiểu khu 3.1, phường Vũ Ninh; khu đô thị mới phía Tây Bắc, tiểu khu 3.2, phường Kinh Bắc và Vũ Ninh; khu đô thị mới Đình Bảng 20 ha, phường Từ Sơn; khu đô thị mới Đình Bảng 53ha, phường Từ Sơn; khu đô thị mới Hương Mạc, Phù Khê, phường Phù Khê; khu đô thị mới phía Tây Bắc, khu 2, phường Kinh Bắc và Vũ Ninh; khu nhà ở Ngũ Thái, phường Song Liễu; khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng xã Đại Đồng và Liên Bão; khu đô thị mới, tiểu khu 65.1, phường Tam Sơn và Phù Khê; khu đô thị dịch vụ phường Võ Cường, Nam Sơn và Hạp Lĩnh; khu đô thị mới Đình Bảng 52 ha, phường Từ Sơn; khu đô thị mới và hồ điều hòa, xã Liên Bão), còn 1 dự án (khu đô thị mới kết hợp trung tâm huấn luyện bóng đá, phường Kinh Bắc, xã Tam Đa) đang lập nhiệm vụ và lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước; 9/13 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Có 4/14 dự án đã được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, 14/14 dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, công khai chủ trương đầu tư và thống kê diện tích đất thu hồi; 11 dự án đã thông báo thu hồi đất, 9 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích đất cần thu hồi của các dự án khoảng 954,4 ha, trong đó diện tích đã được phê duyệt phương án đạt 617,9 ha, tương đương 64,7%. Đến nay, diện tích chi trả tiền bồi thường đạt 566,4 ha; còn 51,5 ha đã có phương án nhưng các hộ dân chưa nhận tiền.

Tuy nhiên, cả 14 dự án đều chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư như: Xác định nguồn gốc, mốc giới đất giao trái thẩm quyền, đất lấn chiếm; một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường hoặc phương án bố trí đất tái định cư; việc di chuyển mồ mả và xác minh nguồn gốc đất xen canh còn mất nhiều thời gian…

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 báo cáo tổng thể tiến độ các dự án.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương và nhà đầu tư tập trung rà soát tiến độ từng dự án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục chi trả tiền cho người dân, hoàn thiện thủ tục giao đất; các dự án còn lại đẩy nhanh kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường.

Để bảo đảm tiến độ, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh triển khai các dự án nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả. Các đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng bổ sung nhân lực, tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường; nhà đầu tư chủ động nguồn kinh phí, hoàn thiện thủ tục đầu tư và sớm tổ chức khởi công. Các sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ dự án…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố trả lời kiến nghị của các địa phương, nhà đầu tư.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải nhấn mạnh, các dự án khu đô thị là nhóm dự án có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và nhà đầu tư tập trung cao độ, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, đáp ứng tiến độ đề ra. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu những dự án đạt trên 90% khối lượng cần hoàn thành phần còn lại chậm nhất vào cuối tháng 10/2026, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình để thực hiện thủ tục bàn giao đất. Các dự án đạt trên 50% khối lượng, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chậm nhất cuối tháng 11/2026.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường, chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho người dân. Các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các trường hợp còn vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Các sở, ngành nâng cao trách nhiệm phối hợp, kịp thời hướng dẫn, trả lời và giải đáp những kiến nghị của nhà đầu tư; chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đại diện các phường, xã phân tích những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư tập trung cao độ, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để sớm triển khai các công việc, nhất là bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Đồng chí giao Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 làm đầu mối theo dõi, giám sát tiến độ từng dự án, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trao đổi, làm rõ hướng xử lý trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án, phát huy hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Qua đó, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án khu đô thị phía Nam sông Cầu, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.