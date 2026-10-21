Bắc Ninh: Đôi vợ chồng gần 20 năm chung nhịp đam mê khiêu vũ

Cùng nhau theo học

Anh Ngô Văn Tuấn (sinh năm 1975) và chị Đào Thị Mai (sinh năm 1980), ở tổ dân phố Tân Mai, phường Bắc Giang, kết hôn năm 1998, có hai người con. Dù kinh doanh tự do, công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho khiêu vũ thể thao.

Anh Ngô Văn Tuấn và chị Đào Thị Mai (hàng đầu) dạy khiêu vũ cho các hội viên.

Năm 2008, chị Mai tham gia Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao phường Trần Nguyên Hãn (trước đây). Có năng khiếu, lại chịu khó luyện tập, sau một thời gian, chị trở thành một trong những hạt nhân tiêu biểu của Câu lạc bộ. Sau đó, chị tham gia nhiều lớp học và thường xuyên làm trợ giảng cho giảng viên tại các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trước đây).

Năm 2009, với mong muốn quy tụ những người cùng sở thích, chị Mai được một người quen cho mượn địa điểm để mở sàn khiêu vũ tại thành phố Bắc Giang (trước đây). Ban đầu chỉ có khoảng 20 người tham gia. Dần dần, số người đến tập luyện tăng lên 80, có thời điểm gần 100 người.

Hoạt động của sàn khiêu vũ dựa trên tinh thần tự nguyện. Các thành viên cùng gây quỹ để trang trải chi phí sinh hoạt như nước uống, hoa quả, tiền điện… Đến năm 2012, chị Mai động viên chồng cùng tham gia. “Ban đầu, anh ấy nằng nặc từ chối vì cho rằng tập khiêu vũ thể thao là “nhí nhố”. Vả lại thời điểm đó, anh đang tham gia câu lạc bộ thể hình và bóng đá nên càng khó thuyết phục. Thế nhưng một vài lần đến sàn khiêu vũ trực tiếp quan sát, anh thấy cuốn hút và thay đổi suy nghĩ. Sau đó, anh theo vợ tham gia sinh hoạt”, chị Mai chia sẻ.

Từ chỗ chỉ đến xem rồi tham gia cho biết, anh Tuấn dần gắn bó với bộ môn này. Những bước nhảy ban đầu không dễ dàng. Anh phải làm quen từ các động tác cơ bản, sau đó mới học đến những vũ điệu và tổ hợp khó hơn. Có những đêm đã đi ngủ, nhớ lại động tác vợ hướng dẫn, anh vùng dậy, đứng trước gương tập lại.

Để nâng cao chuyên môn, 3 buổi/tuần, hai vợ chồng bắt xe ô tô ra Hà Nội học, sau đó trở về tiếp tục công việc. Buổi tối, anh chị tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đồng thời hướng dẫn những người có nhu cầu tập luyện.

Anh Tuấn, chị Mai cho biết, khiêu vũ đòi hỏi người tập phải cảm nhận tốt về âm nhạc, nét mặt tươi tắn, hiểu bạn nhảy để phối hợp ăn ý. Thành viên có người trẻ, người trung niên, người cao tuổi, khả năng tiếp thu cũng khác nhau nên phải linh hoạt khi dạy. Có động tác phải hướng dẫn hàng giờ, có bài học viên cần vài tuần, thậm chí vài tháng mới thực hiện được. Mỗi vũ điệu lại có hàng chục tổ hợp động tác, vì vậy để nhớ, thực hiện đúng và thể hiện đẹp đòi hỏi người học phải kiên trì.

Từ những bước nhảy cơ bản, đến nay anh Tuấn và chị Mai có thể hướng dẫn nhiều vũ điệu như Cha-cha-cha, Rumba, Samba, Mambo, Tango, Bachata, Salsa... Ngoài Câu lạc bộ Khiêu vũ Tuấn Mai do anh Tuấn làm chủ nhiệm, vợ chồng anh còn giao lưu, hỗ trợ chuyên môn cho nhiều câu lạc bộ của các tỉnh, thành phố lân cận. Anh chị cũng thường xuyên tham gia các lớp học nâng cao do giảng viên nước ngoài hướng dẫn.

Nối dài niềm vui

Không chỉ hướng dẫn tại nơi mình sinh hoạt, anh chị còn nhiều lần đi đến các địa phương để hỗ trợ những người yêu thích khiêu vũ. Có hôm trời rét, hai vợ chồng vẫn đèo nhau bằng xe máy đi hàng chục, thậm chí gần 100 km để đến địa bàn miền núi hướng dẫn các hạt nhân, thành viên câu lạc bộ. Khi trở về, bụng đói mềm, đêm đã khuya, các con ở nhà cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Vợ chồng anh Tuấn, chị Mai tích cực tham gia các cuộc thi khiêu vũ thể thao và giành nhiều giải thưởng.

Gần 20 năm gắn bó, anh chị hướng dẫn, giảng dạy, bồi dưỡng cho hàng trăm người ở nhiều câu lạc bộ, nhóm khiêu vũ thể thao trên địa bàn Bắc Ninh. Vợ chồng anh chị còn tham gia nhiều giải khiêu vũ do Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các đơn vị, ngành chức năng ở nhiều tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và giành nhiều huy chương.

Gần 20 năm gắn bó, anh chị hướng dẫn, giảng dạy, bồi dưỡng cho hàng trăm người ở nhiều câu lạc bộ, nhóm khiêu vũ thể thao trên địa bàn Bắc Ninh. Vợ chồng anh chị đã tham gia nhiều giải khiêu vũ do Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các đơn vị, ngành chức năng ở nhiều tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và giành nhiều huy chương.

Với những người tham gia câu lạc bộ, khiêu vũ không chỉ là một hình thức vận động mà còn tạo điều kiện để họ giao lưu, thư giãn sau thời gian làm việc. Vợ chồng ông Đoàn Văn Trường và bà Lương Thị Mai ở phường Đa Mai là cán bộ nghỉ hưu. Trước đây, ông bà thường đau nhức xương khớp, mỏi vai, gáy và mất ngủ. Sau đó, hai người cùng tham gia học khiêu vũ.

Gần 10 năm qua, mỗi tuần 2 buổi, ông bà cùng nhau đi tập luyện, giao lưu. Ông Trường chia sẻ: “Từ ngày luyện tập khiêu vũ thể thao, sức khỏe của vợ chồng tôi tốt lên rất nhiều, chân tay không còn nhức mỏi; ngủ ngon giấc; tinh thần sảng khoái. Vui nhất là chúng tôi được giao lưu với mọi người, đầu óc khuây khỏa”.

Các buổi sinh hoạt chủ yếu diễn ra vào buổi tối nên không ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh của gia đình. Hiện chị Mai bán hàng hải sản và thực phẩm tươi sống qua hình thức trực tuyến. Sau những giờ làm việc, hai vợ chồng lại cùng nhau đến sàn tập.

Phấn khởi trước việc Bắc Ninh trở thành thành phố, vợ chồng anh chị Tuấn Mai mong muốn chính quyền, ngành chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao, tạo thêm sân chơi cho người dân tại các khu dân cư; phát triển thêm các câu lạc bộ, trong đó có khiêu vũ. Anh chị cũng mong muốn có thêm các cuộc thi khiêu vũ, các tuyến phố đi bộ gắn với hoạt động văn hóa đường phố để người dân có thêm không gian giao lưu, vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần, tăng sự gắn kết trong cộng đồng.