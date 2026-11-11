Bắc Ninh đối thoại với gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc

Tham dự hội nghị có ngài Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Về phía thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 200 doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (thứ 4 bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn (thứ 6 bên phải) trao Quyết định thành lập, tặng hoa chúc mừng Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk). Ảnh: bacninh.gov.vn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được củng cố, tạo nhiều cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng. Trong đó, Bắc Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm thu hút doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, mở rộng sản xuất và hoạt động lâu dài.

Đến nay, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại Bắc Ninh với khoảng 1.664 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 12,56 tỷ USD. Các doanh nghiệp Trung Quốc đóng góp tích cực vào mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất nhập khẩu, tạo việc làm và phát triển mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, góp phần đưa Bắc Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh định hướng trở thành trung tâm logistics của vùng và khu vực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cửa ngõ kết nối vận tải hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực quản trị của chính quyền; phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ các ngành điện tử, công nghệ cao. Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics xanh, thông minh; khuyến khích hợp tác phát triển các dự án giao thông quy mô lớn, trung tâm logistics và kho vận hiện đại.

Bắc Ninh cũng định hướng chuyển mạnh sang thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và điện tử thế hệ mới, chú trọng chuyển giao công nghệ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định chính quyền Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, bình đẳng; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn về đất đai, xây dựng, hạ tầng, lao động, thuế, hải quan và các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, đồng thời khẳng định Bắc Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược trong thu hút đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và năng lượng mới.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Đại sứ ghi nhận lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng logistics và sự chủ động đồng hành của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, sản xuất thông minh và phát triển xanh; đồng thời đề nghị Bắc Ninh tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống công nghiệp hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho rằng, Bắc Ninh đang có cơ hội chuyển từ trung tâm thu hút đầu tư công nghiệp sang trung tâm liên kết sản xuất, công nghệ và chuỗi cung ứng có sức cạnh tranh quốc tế. Thành phố cần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam trong cung ứng linh kiện, dịch vụ kỹ thuật, logistics; nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, minh bạch nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và phòng, chống gian lận thương mại.

Tại phiên đối thoại, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thuế, hải quan, lao động, điện, tín dụng, logistics và hạ tầng khu công nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành trực tiếp tiếp thu, giải đáp và định hướng xử lý từng vấn đề. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết và sớm phản hồi cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Dịp này, UBND thành phố Bắc Ninh công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc (China Desk) gồm 13 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh làm Tổ trưởng.

China Desk được xác định là đầu mối chuyên trách kết nối, tiếp nhận phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, đôn đốc giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư Trung Quốc, từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đầu tư đến quá trình triển khai, vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc thành lập China Desk thể hiện nỗ lực của chính quyền thành phố Bắc Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc theo hướng hiệu quả, bền vững.