Bắc Ninh: Đối thoại, tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp xây lắp

Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến đến một số xã, phường có doanh nghiệp xây lắp hoạt động trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án xây dựng, trong đó nổi bật là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc chậm bàn giao mặt bằng, người dân chưa đồng thuận, hồ sơ pháp lý và nguồn gốc đất đai phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công nhiều công trình.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm, thời tiết và điều kiện thi công bất lợi gây áp lực lớn về chi phí cho nhà thầu. Việc công bố giá vật liệu có thời điểm chưa theo kịp biến động thị trường, chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế tại công trình, cũng gây khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Doanh nghiệp còn gặp vướng mắc trong điều chỉnh hợp đồng xây dựng và thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư do thay đổi quy hoạch chi tiết, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện. Những vấn đề này ảnh hưởng đến việc ký kết phụ lục hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Ghi nhận các ý kiến phản ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh trực tiếp trao đổi và chỉ đạo một số nhiệm vụ. ﻿Ảnh: bacninh.gov.vn

Đối với công tác cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, ông Phạm Văn Thịnh đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, rà soát, bảo đảm thông tin công bố sát hơn với diễn biến thực tế của thị trường trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu.

Về điều chỉnh hợp đồng xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu ban hành văn bản để thống nhất hướng xử lý, tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết vướng mắc đối với các dự án thuộc khu vực tư nhân.

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thành phố sẽ đề xuất làm việc với Bộ Xây dựng để trao đổi, đề nghị hướng dẫn cụ thể. Hiệp hội Bất động sản và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổng hợp thông tin, dữ liệu phục vụ chương trình làm việc.

Lãnh đạo UBND thành phố cũng đề nghị các nhà thầu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn xử lý đối với từng nhóm vấn đề, bảo đảm kiến nghị của doanh nghiệp được xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả.