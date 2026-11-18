Trường Phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc tại phường Võ Cường.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ký, ban hành Quyết định số 3103 đổi tên Trường Phổ thông có nhiều cấp học tư thục Quốc tế Kinh Bắc thành Trường Tiểu học, THCS&THPT Kinh Bắc.

Việc đổi tên không làm thay đổi loại hình, cấp học, tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của nhà trường; đồng thời không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người lao động và người học.

Sau khi đổi tên, nhà trường có trách nhiệm công bố tên gọi mới và sử dụng tên mới; cập nhật tên trường trên biển hiệu, hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử, hồ sơ, giấy tờ và các giao dịch phát sinh. Đồng thời, thực hiện các thủ tục cập nhật đăng ký, giấy tờ có liên quan theo quy định.

Đối với hồ sơ, giấy tờ và hợp đồng đã được lập trước thời điểm Quyết định có hiệu lực, việc xử lý thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở GD&ĐT hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm việc cập nhật tên trường được thống nhất.