Bắc Ninh: Đổi mới xúc tiến tiêu thụ trái cây chủ lực

Kết nối cung cầu, mở rộng thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, thành phố có khoảng 11.650 ha cam, bưởi, táo, ổi, sản lượng ước đạt hơn 118.500 tấn, tăng 18,7% so với năm trước. Trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn. Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ngày càng được chú trọng, tạo điều kiện để sản phẩm trái cây tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao.

Cán bộ xã Lục Ngạn thăm vườn cam của gia đình ông Vi Văn Khường, thôn Tam Đồng.

Toàn thành phố có khoảng 3.660 ha bưởi, 1.700 ha cam, 1.500 ha táo và 800 ha ổi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài như bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi được doanh nghiệp thu mua tại vùng sản xuất ở phường Phượng Sơn để xuất khẩu sang Anh.

Ông Trần Đình Én, tổ dân phố Hồ Tân Đức, phường Chũ cho biết, sản lượng và chất lượng bưởi của gia đình năm nay cơ bản ổn định. Nhờ chú trọng chăm sóc, cải thiện mẫu mã, vườn bưởi thu hút khách hàng trong và ngoài thành phố đến khảo sát, tìm hiểu và cam kết tiêu thụ tại vườn. Việc khách hàng chủ động tìm đến giúp người trồng yên tâm hơn về đầu ra, đồng thời cho thấy chất lượng và uy tín sản phẩm có vai trò quan trọng trong duy trì thị trường.

Hiện trái cây Bắc Ninh được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ chợ đầu mối, thương nhân, đại lý đến siêu thị và nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường giữa các vùng trồng chưa đồng đều. Một số hợp tác xã, hộ sản xuất thiếu đối tác ổn định, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sản lượng, vùng trồng tập trung, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tổ chức giao hàng.

Trước thực tế đó, Sở Công Thương đã khảo sát nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, hệ thống phân phối trong và ngoài thành phố, trong đó có Central Retail, MM Mega Market, WinCommerce, Lotte Mart và chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Đặc biệt, thành phố vừa tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hợp tác tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi và các nông sản chủ lực, đặc trưng. Tuy nhiên, thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch, tiêu chuẩn sản xuất và lượng hàng chưa có đầu ra cần được cập nhật thường xuyên; doanh nghiệp cũng cần phối hợp với vùng trồng để thống nhất kế hoạch thu mua. Lịch thu hoạch kéo dài tạo điều kiện phân bổ nguồn cung nhưng đòi hỏi hoạt động xúc tiến phải triển khai sớm và liên tục.

Đẩy mạnh quảng bá

Cùng với kết nối hệ thống phân phối truyền thống, thành phố sẽ chú trọng đưa trái cây lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki. Hoạt động quảng bá được định hướng kết hợp video giới thiệu, livestream và trải nghiệm sản phẩm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Một vườn bưởi ở tổ dân phố Hồ Tân Đức, phường Chũ.

Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, năm nay, lễ hội trái cây dự kiến tổ chức theo hướng mở rộng không gian, thay vì chủ yếu tập trung tại khu vực huyện Lục Ngạn cũ như những năm trước. Các hoạt động sẽ được triển khai theo tuyến, điểm trên địa bàn toàn thành phố, gắn với du lịch và văn hóa địa phương nhằm quảng bá trái cây đặc trưng từng vùng. Sở Công Thương sẽ ký kết với TikTok Shop để thiết lập các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Để quảng bá trực tuyến đạt hiệu quả, các chủ thể cần chuẩn bị đồng bộ từ hình ảnh, bao bì, nhãn mác đến thông tin truy xuất nguồn gốc và phương án vận chuyển. Hoạt động quảng bá phải gắn với sản lượng thực tế, khả năng giao hàng và chất lượng sản phẩm, tránh tình trạng thu hút được khách nhưng không bảo đảm nguồn cung. Đây là điều kiện để thương mại điện tử trở thành kênh tiêu thụ ổn định, thay vì chỉ phát huy tác dụng trong những đợt quảng bá cao điểm.

Từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027 là thời gian thu hoạch của nhiều loại cây ăn quả. Bưởi thu hoạch từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027; cam lòng vàng thu hoạch rộ từ giữa tháng 10/2026 đến tháng 1/2027, tiếp đó là cam Thái, cam Đường Canh từ giữa tháng 11/2026 đến tháng 2/2027. Táo Đào vàng thu hoạch từ cuối tháng 9 đến tháng 10, táo Xuân từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, ổi cho thu hoạch rộ từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027.

Song song với mở rộng thị trường trong nước, thành phố đang rà soát, đề nghị cấp mới mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Đối với cam, dự kiến đề nghị cấp hai mã số vùng trồng, tổng diện tích 20 ha tại Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản Tân Mộc và hộ ông Nguyễn Văn Hiền ở xã Nam Dương. Với bưởi, 19 vùng trồng của 19 hộ, tổng diện tích 50,9 ha tại các xã, phường Lục Ngạn, Chũ, Phượng Sơn và Vân Sơn được rà soát để phục vụ thị trường Trung Quốc và từng bước tiếp cận các thị trường khác. Đối với táo, dự kiến đề nghị cấp một mã số vùng trồng 10 ha tại xã Đèo Gia; với ổi, rà soát vùng trồng 3 ha tại phường Phượng Sơn để phục vụ kế hoạch xuất khẩu sang Cộng hòa Séc.

Hiện trên địa bàn thành phố đang duy trì một mã vùng trồng ổi diện tích 17,12 ha của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyên Phong tại xã Tân Yên và một mã vùng trồng bưởi diện tích 1,8 ha của hộ ông Trần Đình Én tại phường Chũ phục vụ tiêu thụ nội địa.

Thực tế cho thấy, việc hoàn thiện mã số vùng trồng là điều kiện quan trọng để quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và nâng cao tính minh bạch của sản phẩm. Đối với những thị trường có yêu cầu cao, trái cây phải đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và quy cách đóng gói. Vì vậy, các vùng trồng cần duy trì quy trình sản xuất, ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc, thu hoạch; hợp tác xã và doanh nghiệp phải phối hợp kiểm soát chất lượng từ vườn đến khâu đóng gói.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài khảo sát nhu cầu, kết nối nhà nhập khẩu và doanh nghiệp. Thành phố cũng định hướng phối hợp với Amazon Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp, người dân mở gian hàng tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thông qua chương trình thí điểm phát triển thương mại điện tử gắn với logistics.

Hiện nay, nông dân tiêu thụ quả tươi là chủ yếu. Vì vậy, bên cạnh mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản và chế biến sau thu hoạch là yêu cầu cấp thiết. Việc kết nối các đơn vị phân loại, đóng gói, kho mát, kho lạnh và vận chuyển với vùng nguyên liệu sẽ góp phần giảm hao hụt, kéo dài thời gian tiêu thụ, hạn chế sức ép bán hàng khi sản lượng tăng cao.

Về lâu dài, xúc tiến thương mại chỉ tạo chuyển biến bền vững khi đi cùng tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực cung ứng. Các địa phương, hợp tác xã, hộ trồng cần chủ động cập nhật diện tích, sản lượng, lịch thu hoạch; tăng cường liên kết để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thống nhất quy trình chất lượng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ đặt hàng, hướng dẫn tiêu chuẩn đến thu mua, bảo quản và phân phối.

Đổi mới xúc tiến, tiêu thụ cam, bưởi, táo, ổi vì thế không chỉ là mở thêm kênh bán hàng mà còn là đưa sản xuất đến gần hơn với nhu cầu thị trường. Khi kết nối cung cầu đi vào thực chất, quảng bá số gắn với năng lực cung ứng, chất lượng và truy xuất nguồn gốc được bảo đảm, trái cây chủ lực của Bắc Ninh sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập bền vững cho người trồng.