Gia tăng giá trị bằng nâng chuẩn chất lượng

Với thế mạnh có nhiều nông sản đặc trưng như vải thiều, bưởi, cam, táo, ổi… các địa phương trong thành phố Bắc Ninh đang hướng tới thành lập các vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp hàng hóa cả về quy mô lẫn chất lượng. Toàn thành phố hiện có gần 54.000 ha cây ăn quả, riêng nhóm cây chủ lực gồm vải thiều, bưởi, cam, táo và ổi chiếm gần 41.500 ha, sản lượng đạt hơn 213 nghìn tấn. Đi đôi với sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng được đặt lên hàng đầu để nâng cao giá trị nông sản Bắc Ninh. Thành phố đã xây dựng được 56 sản phẩm nông nghiệp chủ lực và 722 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Vườn bưởi kết hợp du lịch tại Điểm du lịch sinh thái Hoa Quả Sơn (tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ) thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Để nâng sức cạnh tranh, các nhà vườn, hợp tác xã ngày càng chú trọng áp dụng quy trình sản xuất an toàn, xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Toàn thành phố đang duy trì 91 mã số vùng trồng với diện tích gần 1.765 ha phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời cơ giới hóa khoảng 70% các khâu sản xuất. Nhờ giữ vững quy trình chuẩn, ngay cả khi thời tiết bất lợi làm sản lượng vải thiều năm 2026 giảm hơn 35%, tổng doanh thu từ loại quả này và các dịch vụ phụ trợ vẫn đạt hơn 9.000 tỷ đồng, với gần 35.900 tấn xuất khẩu thuận lợi.

Điển hình như Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh với 21 thành viên canh tác 40 ha cây ăn quả gồm 15 ha vải thiều, 15 ha ổi, 5 ha táo cùng cam, quýt và chuối. Theo bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Giám đốc hợp tác xã, toàn bộ diện tích vải, ổi, táo ở đây đều đạt chuẩn VietGAP; riêng vùng vải thiều đã có mã số vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ và Thái Lan. Tại thị trường trong nước, Hợp tác xã đưa trái cây sạch vào hệ thống cửa hàng tại các đô thị lớn, chủ động tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng số để từng bước xây dựng thương hiệu riêng.

Hay như vườn cây ăn quả hơn 1,1 ha cam của gia đình ông Nguyễn Đắc Bích (thôn Tân Quang, xã Lục Ngạn) chủ yếu trồng cam vinh và cam canh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Ngoài năng suất, mẫu mã quả, gia đình ông Bích đặc biệt quan tâm đến chất lượng và an toàn thực phẩm, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để cải tạo đất, tăng sức khỏe cho cây; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của cán bộ chuyên môn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lựa chọn đúng loại thuốc, đúng liều lượng và bảo đảm thời gian cách ly trước thu hoạch. Theo ông Bích, sản xuất trái cây muốn duy trì được đầu ra lâu dài thì trước hết phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tạo được niềm tin với khách hàng.

Thực tiễn sản xuất tại các địa phương cho thấy, giá trị nông sản Bắc Ninh còn được gia tăng nhờ mô hình làm vườn gắn với du lịch trải nghiệm. Thay vì chỉ hái quả bán tươi, nhiều hộ đã chỉnh trang cảnh quan, mở cửa đón khách tham quan, thưởng thức tại chỗ. Tiêu biểu như khu vườn rộng 3 ha trồng bưởi Diễn, bưởi Sửu, cam ngọt của ông Vi Văn Khường ở xã Lục Ngạn hay vườn cam đạt chuẩn OCOP 3 sao của anh Trần Văn Hồng ở phường Phượng Sơn. Toàn thành phố hiện có 65 vườn cây ăn quả đẹp được công nhận tại 21 xã, phường đã và đang quảng bá thực tế, giúp người mua tận mắt kiểm chứng quy trình trồng trọt an toàn, qua đó quảng bá thương hiệu trái cây, thu hút khách tham quan và mở rộng kênh tiêu thụ.

Liên kết đa kênh, rộng mở thị trường

Bên cạnh lợi thế từ vùng sản xuất nông nghiệp, Bắc Ninh còn là trung tâm công nghiệp với đông đảo công nhân, chuyên gia và cư dân đô thị. Thống kê từ Sở Nội vụ, toàn thành phố hiện có hơn 26 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng hơn 820 nghìn lao động; trong đó có khoảng 389 nghìn lao động ngoại tỉnh và hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài, hàng trăm nghìn cư dân đô thị. Đây là thị trường tiêu thụ tiềm năng đối với rau, quả và thực phẩm an toàn. Khai thác tốt lợi thế này sẽ giúp các hợp tác xã, nhà vườn mở rộng đầu ra, giảm phụ thuộc vào thị trường ngoài địa bàn.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trao đổi kỹ thuật trồng trọt tại vườn cam hữu cơ Tiến Đồng, thôn Cai Vàng, xã Đông Phú.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng nhóm trái cây chủ lực gồm vải thiều, bưởi, cam, táo và ổi năm 2026 đạt hơn 213 nghìn tấn, tăng 18,7% so với năm 2025. Nguồn cung lớn, mùa vụ nối tiếp nhau tạo thuận lợi cho việc tổ chức tiêu thụ nhưng cũng đòi hỏi phải chủ động kết nối thị trường, bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

Trên môi trường số, Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 cả nước về phát triển thương mại điện tử cấp xã. Tận dụng lợi thế này, ngành Công Thương đang phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường khảo sát các vùng trồng ổi, táo, cam, bưởi tại Tân Yên, Phúc Hòa, Phượng Sơn, Lục Ngạn để kết nối xuất khẩu sang Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự hợp tác giữa địa phương với Amazon Việt Nam và Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang đang mở lối đưa nông sản chế biến và đặc sản OCOP lên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, việc xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực của Bắc Ninh vẫn gặp không ít vướng mắc như sản xuất còn manh mún, chất lượng chưa đồng đều; mối liên kết giữa người trồng với doanh nghiệp thu mua, phân phối thiếu chặt chẽ; nhiều hộ trồng trọt cũng chưa quan tâm đúng mức đến bao bì, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc. Thực tiễn từ các nhà vườn trên địa bàn cho thấy, ngay cả khi sản phẩm đã đạt chuẩn VietGAP và có mã số vùng trồng, việc đưa hàng vào các chuỗi bán lẻ lớn vẫn vướng ở khâu đóng gói và xúc tiến thương mại. Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh Nguyễn Thị Minh Thùy mong muốn các ngành chức năng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp bao tiêu, hoàn thiện mẫu mã bao bì và tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến để hợp tác xã chủ động hơn trên thị trường.

Khắc phục những hạn chế này, tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh yêu cầu phải nâng cao giá trị nông sản xuyên suốt từ khâu trồng trọt, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ, lấy xây dựng thương hiệu và minh bạch nguồn gốc làm gốc. Cụ thể hóa chủ trương đó, thành phố đã nâng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã lên 100 tỷ đồng, đồng thời, ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu để kéo dài thời gian bán hàng, giảm áp lực mùa vụ.

Một lợi thế lớn giúp Bắc Ninh giải bài toán lưu thông là hạ tầng logistics đang được đầu tư bài bản. Nổi bật là Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang rộng 67 ha, tổng vốn gần 4.200 tỷ đồng nằm trên trục Quốc lộ 1A. Tổ hợp này tích hợp đồng bộ kho lạnh, điểm thông quan nội địa, trung tâm nông sản xuất khẩu bán buôn và trung tâm thương mại điện tử một điểm dừng, giúp rút ngắn thời gian kiểm dịch, bảo quản và thông quan hàng đi Trung Quốc cùng nhiều nước khác.

Trên môi trường số, Bắc Ninh hiện đứng thứ 5 cả nước về phát triển thương mại điện tử cấp xã. Tận dụng lợi thế này, ngành Công Thương đang phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường khảo sát các vùng trồng ổi, táo, cam, bưởi tại Tân Yên, Phúc Hòa, Phượng Sơn, Lục Ngạn để kết nối xuất khẩu sang Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự hợp tác giữa địa phương với Amazon Việt Nam và Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang đang mở lối đưa nông sản chế biến và đặc sản OCOP lên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng Hoa Kỳ. Ở thị trường trong nước, các hợp tác xã được hướng dẫn làm tem truy xuất nguồn gốc, đưa hàng lên các sàn thương mại điện tử lớn và đẩy mạnh quảng bá qua các sự kiện như Lễ hội Trái cây Bắc Ninh 2026.

Với lợi thế về vùng nguyên liệu, sản phẩm đặc trưng và thị trường tiêu thụ lớn, Bắc Ninh có nhiều điều kiện phát triển thương hiệu nông sản chủ lực. Tuy nhiên, để thương hiệu đứng vững, cần tiếp tục duy trì chất lượng, minh bạch nguồn gốc và tăng cường liên kết tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.