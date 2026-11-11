Bắc Ninh: Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt gần 2 triệu tỷ đồng

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong 10 tháng năm nay đạt gần 2 triệu tỷ đồng. Có được kết quả này là do nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng quy mô.

Khu công nghiệp Thuận Thành III-Phân khu C đang được đẩy nhanh tiến độ để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ngoài giúp doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, thủ tục hải quan được triển khai thuận lợi nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa quốc tế. Doanh nghiệp FDI được tiếp cận hệ thống thủ tục hải quan điện tử theo quy định chung của Việt Nam; miễn thuế đối với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định còn có thể được xem xét áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan, qua đó được hưởng cơ chế thuận lợi hơn về kiểm tra, giám sát và thủ tục.

Cùng đó, các doanh nghiệp còn được cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khu công nghiệp; giới thiệu địa điểm đầu tư phù hợp với quy mô, ngành nghề và nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ thông tin về quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và hạ tầng kỹ thuật; hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Được biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh quy đổi của các doanh nghiệp vào khu công nghiệp đạt hơn 4,5 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 183 dự án thứ cấp; điều chỉnh tăng vốn cho 264 lượt dự án. Cùng đó, thu hút 7 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.