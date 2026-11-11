Bắc Ninh: Doanh nghiệp Trung Quốc đồng hành xây dựng hệ sinh thái công nghiệp

Tin tưởng vào môi trường đầu tư của Bắc Ninh

Trong buổi làm việc mới đây của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh với lãnh đạo Tập đoàn Foxconn Việt Nam, ông Trang Tư Ức, phụ trách 4 pháp nhân FII (Foxconn Industrial Internet) thuộc Tập đoàn Foxconn bày tỏ ấn tượng đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Bắc Ninh bởi sự gần gũi, cởi mở và nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ngành. Ông Trang Tư Ức thông tin, FII đã có 19 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Cooler Master (Khu công nghiệp Gia Bình).

Hiện nay, FII có nhiều cơ sở tại Bắc Ninh với tổng số lao động hơn 70 nghìn người. Trong suốt quá trình phát triển, FII luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền thành phố cùng các cơ quan chức năng. Gần đây nhất là dự án Fulian tại Khu công nghiệp Quang Châu 2 được đưa vào luồng xanh, dự kiến khởi công vào đầu năm 2027. Thời gian tới, FII cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại Bắc Ninh, mở rộng quy mô đầu tư và sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số dự án đầu tư tại Bắc Ninh với hơn 1,8 nghìn dự án còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12,8 tỷ USD.

Không chỉ có FII, đến nay Tập đoàn Foxconn có 22 dự án đầu tư tại Bắc Ninh, tạo việc làm cho khoảng 140.000 lao động, với thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/tháng. Bắc Ninh chiếm khoảng 64% tổng vốn đầu tư và gần 88% lao động của Foxconn tại Việt Nam. Đại diện Tập đoàn Foxconn tại Việt Nam khẳng định, Bắc Ninh là cứ điểm quan trọng trong đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Cùng với Foxconn, nhiều tập đoàn lớn đến từ Trung Quốc như: Goertek MCC; Luxshare; JA Solar... và nhiều doanh nghiệp cũng mở rộng, đầu tư tại Bắc Ninh. Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số dự án đầu tư tại Bắc Ninh với hơn 1,8 nghìn dự án còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12,8 tỷ USD. Điều này thể hiện các nhà đầu tư Trung Quốc tin tưởng vào môi trường đầu tư của Bắc Ninh.

Cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái công nghiệp Bắc Ninh, góp phần mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tạo việc làm và sinh kế cho người lao động, hình thành mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đặc biệt, sự hiện diện và phát triển của các nhà đầu tư Trung Quốc không chỉ góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng hôm nay mà còn cùng Bắc Ninh tạo dựng nền tảng công nghiệp, năng lực liên kết và dư địa phát triển cho những năm tiếp theo.

Đồng hành, hỗ trợ thực chất

Sự tin tưởng của các nhà đầu tư Trung Quốc xuất phát từ việc thành phố nhận thức rõ, muốn doanh nghiệp phát triển bền vững thì không chỉ cần lời mời gọi đầu tư mà cần sự đồng hành lâu dài nên luôn hỗ trợ cụ thể trong suốt vòng đời dự án. Với tinh thần đó, Bắc Ninh luôn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Ngày 11/11/2026, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc.

Tập đoàn Luxshare đầu tư nhà xưởng sản xuất tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Hội nghị nhằm trực tiếp lắng nghe, trao đổi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tăng cường sự gắn kết, củng cố niềm tin và mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới trong thời gian tới. Ngoài giải đáp, trao đổi những vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm, hội nghị cũng ra mắt Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất xe máy điện của Tập đoàn Yadea (Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Tân Hưng.

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh và phục vụ doanh nghiệp. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tăng cường kết nối hạ tầng, logistics. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu mở rộng các dự án hiện hữu, hình thành cơ sở sản xuất mới, phát triển các trung tâm kỹ thuật, dịch vụ hậu cần, kho vận thông minh và tăng cường kết nối với các đối tác trong nước; đổi mới phương thức hỗ trợ nhà đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và thực chất hơn.

Theo đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Bắc Ninh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam thông qua chia sẻ nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ hội tham gia mạng lưới nhà cung ứng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Bắc Ninh khẳng định không chỉ hỗ trợ các dự án mới, thành phố sẽ quan tâm sâu sát hơn tới các doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là nhu cầu mở rộng sản xuất, nâng cấp công nghệ, phát triển nhà cung ứng và ổn định hoạt động lâu dài. Thành phố cam kết là đối tác tin cậy, hành động thực chất, cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề và chia sẻ cơ hội phát triển lâu dài.