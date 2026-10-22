Bắc Ninh: Doanh nghiệp tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, 10 tháng năm nay, ngoài hàng trăm dự án đăng ký đầu tư mới, Ban cấp cho hơn 260 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn; tổng vốn điều chỉnh tăng đạt hơn 2,5 tỷ USD cùng nhiều dự án mới đi vào hoạt động, đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng kinh tế địa phương. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp đặt niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố nên tiếp tục mở rộng để phát triển sản xuất.

Tập đoàn Johnson Health Tech vừa đưa nhà máy tại Khu công nghiệp Thuận Thành I vào hoạt động.

Tiêu biểu là Nhà máy sản xuất thiết bị tập thể dục và chăm sóc sức khoẻ của Tập đoàn Johnson Health Tech (Đài Loan, Trung Quốc) tại Khu công nghiệp Thuận Thành I. Nhà máy hiện nay được đầu tư với quy mô gấp 2 lần so với nhà máy thứ nhất của Tập đoàn tại Bắc Ninh. Với tổng vốn đầu tư hơn 70 triệu USD, nhà máy được tập trung nguồn lực xây dựng và đưa vào vận hành sớm hơn kế hoạch, tạo việc làm cho 1.200 lao động. Dự kiến, số lao động sẽ tăng lên 3.000 người trong năm tới. Đây là cơ sở sản xuất thứ hai của Tập đoàn tại Bắc Ninh, đồng thời có quy mô lớn nhất trong hệ thống nhà máy của Tập đoàn trên toàn cầu. Sản phẩm sản xuất tại đây sẽ được cung cấp cho thị trường của 38 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo tổng hợp, hiện nay, thành phố có 23/39 khu công nghiệp được thành lập đã đi vào hoạt động, có hơn 2,3 nghìn dự án đầu tư còn hiệu lực. Riêng từ đầu năm đến nay, có hơn 200 doanh nghiệp mới đi vào sản xuất.

Ông Lian Yi Tao, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Johnson health Việt Nam thông tin, kể từ khi đầu tư vào Bắc Ninh, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ rất chuyên nghiệp và kịp thời của chính quyền địa phương. Chính sự hỗ trợ ấy đã giúp dự án được thực hiện nhanh chóng, sớm đi vào hoạt động. Tập đoàn coi nhà máy tại Bắc Ninh là một hạng mục chiến lược cho phát triển trong tương lai.

Tương tự, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ô tô Soosan Việt Nam - doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc hoạt động tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh từ năm 2006, chuyên về lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghệ AI, chíp thông minh và thiết bị nhà máy điện. Hoạt động hiệu quả và luôn có sự bứt phá, doanh nghiệp này đã quyết định xây thêm nhà máy thứ 2 tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh với tổng số vốn tăng gấp 5 lần so với dự án thứ nhất.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ô tô Soosan Việt Nam đang lắp đặt, mở rộng nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

Theo ông Kang Mun Jong, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ô tô SOOSAN Việt Nam, Bắc Ninh có hạ tầng giao thông hiện đại, tới đây có thêm cảng hàng không quốc tế nên việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa sẽ rất thuận lợi. Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các nhà đầu tư, hỗ trợ rất nhiệt tình nên doanh nghiệp đang gấp rút triển khai mở rộng nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

Theo tổng hợp, hiện nay, thành phố có 23/39 khu công nghiệp được thành lập đã đi vào hoạt động, có hơn 2,3 nghìn dự án đầu tư còn hiệu lực. Riêng từ đầu năm đến nay, có hơn 200 doanh nghiệp mới đi vào sản xuất. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Theo ông Đinh Nam Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, nhìn chung, hoạt động doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được đánh giá tích cực, tương đối bền vững, tiếp tục giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển. Để đạt được kết quả trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của từng nhóm để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm sản xuất, nhập khẩu nguyên vật liệu và duy trì nguồn lao động ổn định. Chủ động, phối hợp tiếp đón các đoàn khách thăm, làm việc tại khu công nghiệp nhằm quảng bá, thu hút vốn đầu tư chung của toàn thành phố.

Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Như vậy có thể thấy, một trong những yếu tố khích lệ doanh nghiệp mở rộng đầu tư là do sự hỗ trợ thiết thực của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành. Để tiếp tục tăng vốn đầu tư tại khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh thực hiện tốt công tác hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động trong các khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tích cực giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch tại Khu công nghiệp Thuận Thành 3 (phân khu B, C), Quế Võ 6, Quang Châu 2, Yên Phong II-C, Gia Bình... Phấn đấu trong năm 2026 sẽ hoàn thành và bàn giao trên 300 ha đất sạch cho các chủ đầu tư hạ tầng.

Cùng đó, chủ động xúc tiến, định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao, ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính, đóng góp ngân sách lớn, tập trung vào các ngành công nghệ cao như phần mềm, điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo, linh kiện xe máy - ô tô... Đồng thời, nâng cao chất lượng quy hoạch, hạ tầng, quản lý chặt trật tự xây dựng; phát triển khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị - dịch vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển mới khoảng 15.000 lao động.