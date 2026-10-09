Bắc Ninh: Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND thành phố trước Kỳ họp thứ 2

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2026; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư công dân và thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; riêng quý III tăng 13,83%, đứng thứ 3 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,16%; tổng giá trị xuất nhập khẩu ước đạt 177,8 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán. Đến hết ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 66,94% kế hoạch vốn thành phố giao chi tiết và 97,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ nhất cả nước.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm nêu ý kiến.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng vốn thu hút quy đổi hơn 18,74 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm. Sau khi chính thức hoạt động theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026, bộ máy chính quyền cơ bản vận hành ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổng hợp 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn và địa phương rà soát, xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số nội dung về đất đai, hạ tầng giao thông, môi trường, biên chế và chế độ, chính sách còn cần thêm thời gian, nguồn lực hoặc hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố tiếp nhận 3 đơn do Đoàn ĐBQH chuyển đến, gồm 2 đơn phản ánh và 1 đơn tố cáo; cả 3 đơn đã được giao cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu trao đổi, làm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phân tích những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng, đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Các đại biểu cũng quan tâm đến kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Đối với những bất cập về cơ chế, chính sách và pháp luật, các ý kiến đề nghị làm rõ quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chưa phù hợp thực tiễn, xác định đúng thẩm quyền và đề xuất hướng xử lý cụ thể. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của cơ quan liên quan, giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của UBND thành phố, các sở, ngành và tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình làm rõ một số nội dung.

Trong bối cảnh khối lượng công việc còn lớn, thời gian không nhiều, đồng chí đề nghị UBND thành phố tập trung rà soát từng chỉ tiêu, lĩnh vực, xác định rõ dư địa tăng trưởng trong quý IV; chủ động tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công do thành phố giao. Đồng thời, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh lãng phí nguồn lực; quan tâm giải quyết vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, triển khai đầu tư theo quy định.

Đối với các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đồng chí yêu cầu UBND thành phố xây dựng danh mục theo dõi cụ thể, phân công rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, xác định lộ trình và thời hạn hoàn thành. Việc tổ chức thực hiện phải đi đến kết quả thực chất, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, không để tình trạng kiến nghị nhiều lần nhưng chậm chuyển biến.

Nhấn mạnh giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư là những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và niềm tin đối với chính quyền, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, trả lời kiến nghị rõ ràng, đúng trọng tâm, xác định cụ thể thời hạn và kết quả giải quyết.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, đồng chí đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, làm rõ quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc không phù hợp thực tiễn; xác định cụ thể văn bản, điều khoản cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất phương án có căn cứ, đúng thẩm quyền. Việc tham gia xây dựng pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc, chủ động, có chiều sâu, tránh hình thức; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong cung cấp thông tin, tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở đến Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện để thành phố phát triển nhanh, bền vững.