Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch sân golf, dịch vụ Yên Dũng rộng hơn 190 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: golfgroup.com.vn)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1193/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân golf, dịch vụ Yên Dũng, tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để Công ty CP QNK Bắc Giang tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu thuộc phường Yên Dũng và phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh. Phía Bắc giáp tổ dân phố Bình An, phường Tiền Phong; phía Nam giáp đồi núi và một phần đất ở hiện trạng; phía Đông giáp tổ dân phố Phấn Sơn, phường Yên Dũng; phía Tây giáp đồi núi.

Quy mô diện tích nghiên cứu điều chỉnh khoảng 190,13 ha, tăng nhẹ so với quy mô khoảng 189,95 ha trong quy hoạch trước đây. Ranh giới và diện tích cụ thể sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, khu vực được xác định là không gian thể thao và giải trí kết hợp các khu lưu trú, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ vui chơi giải trí sinh thái cao cấp. Trong quá trình lập quy hoạch, các tính chất có thể được bổ sung để phù hợp với các yếu tố mới và thực tế khu vực.

Quy hoạch cũng dự kiến mật độ xây dựng gộp toàn sân golf không quá 5%. Các công trình dịch vụ, điều hành có tầng cao từ 1 - 6 tầng và phải tuân thủ các quy chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trên cơ sở quá trình triển khai dự án sân golf, dịch vụ Yên Dũng, vốn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2013 và nhiều lần điều chỉnh vào các năm 2013, 2016, 2018 và 2023. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 với 18 hố golf phía Đông.

Quá trình triển khai giai đoạn 3 của dự án còn gặp vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các quy hoạch cấp trên được phê duyệt, điều chỉnh trong thời gian gần đây đã có sự thay đổi về vị trí, ranh giới của sân golf, dịch vụ Yên Dũng, dẫn đến yêu cầu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết.

Đồ án điều chỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức các khu chức năng, không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, yêu cầu đặt ra là bảo đảm phù hợp với hiện trạng dân cư, không bố trí các khu chức năng quá sát khu dân cư xung quanh và nghiên cứu các khoảng đệm an toàn bằng cây xanh cách ly.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sẽ xác định mạng lưới giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải, xử lý chất thải rắn và các công trình hạ tầng khác. Các phương án cũng phải tính đến việc đấu nối hạ tầng của khu vực lập quy hoạch với khu vực xung quanh.

Công tác đánh giá môi trường được yêu cầu thực hiện nhằm dự báo các tác động tích cực, tiêu cực của dự án, từ đó đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến khu dân cư, cảnh quan thiên nhiên và môi trường không khí trong khu vực.

Công ty CP QNK Bắc Giang là đơn vị tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định và UBND TP Bắc Ninh là cơ quan phê duyệt. Sau khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt, thời gian lập đồ án không quá 6 tháng.

Quyết định cũng yêu cầu Công ty CP QNK Bắc Giang căn cứ nhiệm vụ điều chỉnh được phê duyệt để tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết theo các quy định hiện hành.