Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu đô thị rộng hơn 65 ha

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (cũ), tỷ lệ 1/500, nay thuộc phường Hiệp Hòa và xã Hoàng Vân, TP Bắc Ninh.

Theo quyết định, tổng diện tích nghiên cứu của khu đô thị là 65,38 ha, với quy mô dân số khoảng 11.500 người. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật, hoàn thiện cơ cấu sử dụng đất, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và không làm thay đổi định hướng phát triển tổng thể của đồ án đã được phê duyệt.

Lý do điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu triển khai đầu tư xây dựng Trường THPT Hiệp Hòa số 1. Sau khi rà soát quy hoạch chi tiết khu đô thị, cơ quan chức năng xác định cần điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm quy mô, diện tích khu đất theo yêu cầu đối với trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất trường THPT sau điều chỉnh có diện tích khoảng 3,89 ha. Để hình thành quỹ đất này, quy hoạch chuyển đổi từ đất trường học THCS, đất ở liền kề, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất hạ tầng kỹ thuật sau nhà và đất giao thông.

Cụ thể, diện tích đất trường học được điều chỉnh từ 22.776,02 m² lên 54.973 m², tăng 32.196,98 m². Tỷ lệ đất trường học trong khu quy hoạch theo đó tăng từ 3,48% lên 8,41%.

Trong khi đó, tổng diện tích đất ở giảm từ 165.685,23 m² xuống 150.798,47 m². Phần diện tích giảm tập trung ở đất ở liền kề, từ 117.577,34 m² xuống 102.690,58 m², tương ứng giảm 14.886,76 m². Diện tích đất cây xanh cũng giảm 2.032,3 m², từ 108.710,22 m² xuống 106.677,92 m². Đối với nhóm đất hạ tầng, diện tích đất bãi đỗ xe giảm 1.795,9 m²; đất hạ tầng kỹ thuật sau nhà giảm 2.795,2 m² và đất giao thông giảm 10.686,82 m².

Một số loại đất khác được giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt, gồm đất ở biệt thự, đất ở hỗn hợp cao tầng, đất văn hóa, đất y tế, đất dịch vụ thương mại và đất công cộng khác.

Sau điều chỉnh, tổng diện tích toàn khu vẫn được giữ nguyên ở mức 653.769,47 m², tương đương 65,38 ha. Như vậy, việc điều chỉnh chỉ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất trong phạm vi đồ án, không làm thay đổi tổng diện tích quy hoạch.

Cùng với điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, UBND TP Bắc Ninh cũng yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các vị trí có điều chỉnh cục bộ, phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh. Các nội dung khác của đồ án tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 24/2/2023.

Theo UBND TP Bắc Ninh, việc điều chỉnh quy hoạch để mở rộng trường học không làm thay đổi tính chất, định hướng phát triển chính của khu đô thị, không làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phù hợp với định hướng quy hoạch chung cũng như yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND phường Hiệp Hòa và xã Hoàng Vân được giao cập nhật các nội dung điều chỉnh vào hồ sơ quy hoạch và tổ chức công bố công khai chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt.