Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch Khu B đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ

Bổ sung quỹ đất trường THPT hơn 2,1ha

Theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 26/10/2026, UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B – Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ, trước đây thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay thuộc các phường Nếnh, Việt Yên, thành phố Bắc Ninh.

Quy hoạch chi tiết Khu B – Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ được phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/6/2012. Theo nội dung quyết định mới, chủ đầu tư đang triển khai thi công xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các nội dung điều chỉnh trước đó.

Phối cảnh Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ. Nguồn ảnh: Lamsongroup.vn

Việc điều chỉnh lần này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển và phù hợp với quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt. Cụ thể, Quy hoạch phân khu số 02, tỷ lệ 1/2000, được điều chỉnh theo Quyết định số 569/QĐ-UBND, có nội dung bổ sung đất trường THPT, đồng thời điều chỉnh cơ cấu lô đất tôn giáo tại chùa Sùng Nghiêm và đất dịch vụ của Điện lực Việt Yên nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết Khu B.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh, hợp nhất các lô đất để hình thành quỹ đất trường THPT. Theo đó, lô đất TH4 có diện tích 9.363m2 được gộp với lô đất TH5 diện tích 10.985m2 và phần đất giao thông khoảng 1.214m2, hình thành lô đất trường THPT ký hiệu TH4 với diện tích khoảng 21.562m2.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng điều chỉnh diện tích một số lô đất chức năng. Cụ thể, lô đất ký hiệu CHÙA được tăng diện tích từ 3.120m2 lên 5.340m2; lô đất DM2 tăng từ 2.455m2 lên 2.720m2. Trong khi đó, lô đất cây xanh CX14 giảm từ 3.083m2 xuống còn 598m2.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, hướng thoát nước tại đoạn G26-G35 được điều chỉnh nhằm tránh ảnh hưởng đến cây xăng đang khai thác.

Tổng diện tích quy hoạch giữ nguyên hơn 115ha

Theo bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND, tổng diện tích khu vực quy hoạch vẫn giữ nguyên 1.159.310m2. Việc điều chỉnh làm thay đổi diện tích một số nhóm đất nhưng không làm thay đổi tổng quy mô diện tích của đồ án.

Cụ thể, đất ở tiếp tục giữ nguyên diện tích 436.809m2, chiếm 37,68% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó, đất ở mới liền kề, nhà vườn và biệt thự mới có diện tích 394.089m2; đất ở chia lô mới là 339.540m2; đất ở biệt thự, nhà vườn mới là 54.549m2. Đất ở hiện trạng giữ nguyên 42.720m2.

Nhóm đất trụ sở cơ quan, công trình dịch vụ công cộng tăng từ 99.950m2 lên 103.384m2, tương ứng tăng 3.434m2. Tỷ lệ nhóm đất này trong tổng diện tích quy hoạch tăng từ 8,62% lên 8,92%.

Ngược lại, đất cây xanh công viên, vườn hoa kết hợp thể dục thể thao và bãi đỗ xe giảm từ 106.364m2 xuống 103.879m2, giảm 2.485m2. Tỷ lệ diện tích nhóm đất này giảm từ 9,17% xuống 8,96%.

Đối với đất giao thông và công trình hạ tầng kỹ thuật, diện tích giảm từ 516.187m2 xuống 515.238m2, tương ứng giảm 949m2. Tỷ lệ diện tích nhóm đất này sau điều chỉnh là 44,44%, so với mức 44,53% trước điều chỉnh.

Quyết định số 1285/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ký ngày 26/10/2026.

Như vậy, cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh có sự thay đổi giữa các nhóm chức năng, trong đó nhóm đất trụ sở cơ quan, công trình dịch vụ công cộng tăng diện tích, còn nhóm đất cây xanh, công viên, vườn hoa kết hợp thể dục thể thao, bãi đỗ xe và nhóm đất giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật giảm diện tích. Tổng diện tích quy hoạch vẫn được giữ nguyên.

Tại quyết định, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn phối hợp với UBND các phường Nếnh, Việt Yên tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định; lập hồ sơ cắm mốc và thực hiện cắm mốc ngoài thực địa theo quy hoạch điều chỉnh, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết; tính chính xác, thống nhất của nội dung, số liệu, tài liệu, căn cứ pháp lý và quy trình tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định.

Các sở, ngành liên quan, gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các phường Nếnh, Việt Yên và nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính, đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND các phường Nếnh, Việt Yên có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư kiểm tra, xác định ranh giới, mốc giới, quy mô diện tích đất trên thực địa, bảo đảm phù hợp quy hoạch và không chồng lấn giữa các dự án trong khu vực. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch (nếu có) theo thẩm quyền và quy định pháp luật.