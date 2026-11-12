Bắc Ninh điều chỉnh dự án nhà ở xã hội 1.396 căn tại phường Thuận Thành

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp tại phường Thuận Thành. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng được giao tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án có diện tích khoảng 4,5 ha, quy mô dân số dự kiến 3.100 người. Mục tiêu đầu tư nhằm cụ thể hóa Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030; đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Theo quy hoạch, dự án cung cấp khoảng 1.396 căn hộ nhà ở xã hội dạng chung cư và 61 căn nhà ở thương mại liền kề. Các căn nhà ở thương mại được phép bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với những đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Về tình hình triển khai, tòa nhà chung cư xã hội CT3 đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, đường giao thông, vỉa hè; công trình công cộng, văn hóa, thể thao, nhà để xe, trường mầm non, nhà văn hóa, khu bể bơi cùng các công trình nhà ở thương mại và tòa chung cư xã hội CT2 đang được đầu tư xây dựng, cơ bản hoàn thành và thực hiện thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Đối với hai tòa chung cư xã hội CT1 và CT4 chưa được đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng trước ngày 20/8/2028. Riêng tòa CT2 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II/2027.

Theo quyết định điều chỉnh, tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 1.219,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đã thực hiện đầu tư khoảng 498,79 tỷ đồng, tương đương 40,91% tổng mức đầu tư. Phần vốn này gồm 270,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và 228,28 tỷ đồng vốn huy động khác, đều đã hoàn thành tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Chi phí cần tiếp tục thực hiện khoảng 720,3 tỷ đồng, chiếm 59,09% tổng mức đầu tư; nguồn vốn dự kiến là vốn vay trong giai đoạn tiếp theo. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày UBND TP thu hồi đất và giao đất cho chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án kéo dài đến ngày 20/8/2028, theo thời gian gia hạn sử dụng đất đã được UBND phường Thuận Thành phê duyệt.

UBND TP Bắc Ninh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai và chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và các nghĩa vụ tài chính liên quan; Sở Tài chính hướng dẫn việc hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Nhà nước (nếu có).

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng, TP Bắc Ninh yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đầu tư đồng bộ hạ tầng và bố trí đầy đủ không gian sinh hoạt cộng đồng, công trình công cộng, chỗ đỗ xe cho cư dân; công khai giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện đúng quy trình xét duyệt đối tượng, ký hợp đồng và quản lý nhà ở. Đồng thời, doanh nghiệp phải báo cáo phương án hạch toán lợi nhuận từ kinh doanh nhà ở thương mại để bù đắp chi phí, giảm giá thành nhà ở xã hội; xem xét bố trí quỹ căn hộ cho thuê theo định hướng của thành phố và điều kiện thực tế.