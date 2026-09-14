Bắc Ninh điều chỉnh dự án khách sạn hơn 392 tỷ đồng tại phường Kinh Bắc

Khu trung tâm phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Lưu Hằng)

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở công ty và kinh doanh dịch vụ khách sạn tại phường Kinh Bắc.

Dự án trước đây được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Cường Thịnh thực hiện tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh (cũ), nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Lần điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở Công văn số 6680/UBND-THĐT ngày 25/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 29/7/2026 của UBND phường Kinh Bắc về gia hạn tiến độ sử dụng đất và Báo cáo thẩm định số 877/BC-STC ngày 28/8/2026 của Sở Tài chính.

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Cường Thịnh tiếp tục là nhà đầu tư thực hiện dự án. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 09/5/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10/9/2025, có trụ sở tại số 170 đường Lý Đạo Thành, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Sau điều chỉnh, mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng trụ sở công ty và kinh doanh dịch vụ khách sạn, với các hoạt động gồm dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ phục vụ đồ uống; dịch vụ spa và xông hơi; hoạt động của các cơ sở thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác.

Dự án sử dụng diện tích đất 1.878 m². Quy mô xây dựng gồm tòa nhà trụ sở công ty và kinh doanh khách sạn cao 25 tầng và 1 tum, cùng các công trình phụ trợ theo giấy phép xây dựng được cấp. Các sản phẩm, dịch vụ dự kiến gồm văn phòng, khách sạn, tổ chức hội nghị, nhà hàng, bar-cafe, karaoke, massage, gym và bể bơi. Theo quyết định, diện tích đất xây dựng, mật độ xây dựng và chi tiết sản phẩm, dịch vụ sẽ được xác định cụ thể tại giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh từ phường Ninh Xá sang phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư dự án được điều chỉnh lên hơn 392,5 tỷ đồng, gồm 117,6 tỷ đồng vốn góp (30%) và 275 tỷ đồng vốn huy động (70%).

Về tiến độ góp vốn, nhà đầu tư đã thực hiện 65 tỷ đồng từ quý I/2017 - I/2019. Phần vốn góp còn lại hơn 52,5 tỷ đồng được thực hiện theo tiến độ đến quý III/2028. Tiến độ huy động vốn cũng được xác định đến quý III/2028. Dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động trước ngày 29/7/2028.

Trong quá trình triển khai, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đại Cường Thịnh phải chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, bảo hiểm, thuế và các quy định liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, thông tin và số liệu đã cung cấp.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn nhà đầu tư triển khai; giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Kinh Bắc và các đơn vị liên quan cập nhật mật độ xây dựng dự án vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai dự án. UBND phường Kinh Bắc theo dõi hoạt động dự án và định kỳ báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính.