Bắc Ninh điều chỉnh dự án khách sạn hơn 392 tỷ đồng

Dự án khách sạn có địa chỉ tại phường Kinh Bắc, trước đây thuộc phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh cũ. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở công ty và kinh doanh dịch vụ khách sạn có địa chỉ tại phường Kinh Bắc, trước đây thuộc phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh cũ.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 1.878 m². Theo phương án điều chỉnh, công trình gồm tòa nhà cao 25 tầng và một tum, phát triển các dịch vụ văn phòng, khách sạn, hội nghị, nhà hàng, bar - cafe, karaoke, massage, gym và bể bơi.

Tổng vốn đầu tư được nâng lên hơn 392,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 117,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

Nhà đầu tư đã góp 65 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2019. Phần vốn còn lại sẽ được bố trí theo tiến độ đến quý III/2028.

Dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động trước ngày 29/7/2028.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài chính theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; Sở Xây dựng và chính quyền địa phương phối hợp cập nhật các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng theo quy định.