Bắc Ninh diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Các đại biểu dự khai mạc.

Bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Trong bối cảnh thành phố Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về quản trị hiện đại, kinh tế số và ứng dụng công nghệ, công tác bảo đảm an ninh mạng cần được triển khai chủ động, đồng bộ, đi trước một bước, không để trở thành điểm yếu cản trở sự phát triển.

Thành phố đã thành lập Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng làm lực lượng nòng cốt trong tiếp nhận, phân tích, xác minh, xử lý cảnh báo và phối hợp khắc phục sự cố. Trong 9 tháng năm 2026, qua công tác giám sát, Công an thành phố phát hiện 95.536 cảnh báo an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin của thành phố, trong đó có 21.948 cảnh báo ở mức độ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phối hợp phân tích, xử lý, kịp thời ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại chương trình diễn tập.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khắc phục những hạn chế trong quản lý, vận hành và triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Cùng đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao kỹ năng giám sát, phân tích, xử lý và ứng phó sự cố. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối với chương trình diễn tập, đề nghị các đội tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức chuyên môn để xử lý tình huống sát thực tế; chấp hành nghiêm quy chế, phối hợp hiệu quả, nhận diện những điểm yếu để kịp thời khắc phục. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan bảo đảm quá trình diễn tập an toàn, khách quan, đánh giá đúng năng lực thực chất của các lực lượng.

Chương trình diễn tập có sự tham gia của chuyên gia an ninh mạng thuộc Trung tâm VNCERT và đơn vị đồng hành là Công ty trách nhiệm hữu hạn An ninh an toàn thông tin thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC; 10 đội diễn tập là thành viên Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng thành phố và 20 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị.

Các đội tham gia diễn tập thực chiến tại chương trình.

Tham gia diễn tập, các đội thực hành xử lý tình huống giả định hệ thống thông tin bị rà quét, phát hiện lỗ hổng và tấn công qua mạng Internet. Các đội thực hiện truy vết, phân tích, đánh giá và xử lý sự cố trên hệ thống mô phỏng, qua đó kiểm tra kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp và năng lực ứng phó trước các nguy cơ mất an ninh mạng.

Chương trình diễn tập là dịp đánh giá thực chất năng lực ứng cứu sự cố, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, đồng thời góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển của thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn mới.