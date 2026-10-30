Bắc Ninh diễn tập phương án bảo đảm an ninh công nhân

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Tham gia diễn tập có hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, sinh viên và quần chúng nhân dân thuộc 30 cơ quan, đơn vị, nhà trường và các tổ dân phố trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an TP Bắc Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập phát lệnh diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Những năm gần đây, Bắc Ninh từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước. Đến nay, toàn thành phố đã có 40 dự án khu công nghiệp, 96 cụm công nghiệp đi vào hoạt động ổn định, thu hút hơn 1 triệu công nhân, người lao động cùng hơn 30 nghìn chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài.

Quy mô sản xuất công nghiệp ngày càng mở rộng, tập trung đông đảo lực lượng lao động trong nước và quốc tế, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, ổn định và hấp dẫn trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo tình huống giả định, do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân bị ảnh hưởng. Một số kiến nghị liên quan đến tiền lương, chế độ và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, dẫn đến tâm lý bức xúc, một bộ phận công nhân ngừng việc, tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Lợi dụng tình hình, các đối tượng xấu tìm cách kích động, lôi kéo công nhân, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, làm gia tăng căng thẳng, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động khống chế đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Trên cơ sở tình huống đặt ra, các lực lượng tham gia đã triển khai đội hình theo phương án, tổ chức bảo vệ các khu vực trọng điểm, duy trì trật tự công cộng; phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết tình huống tập trung đông người, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, từng bước kiểm soát và ổn định tình hình. Cùng với đó, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và doanh nghiệp phối hợp tiếp nhận, xem xét, giải quyết các kiến nghị của công nhân liên quan đến tiền lương, chế độ và điều kiện làm việc theo thẩm quyền, quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các lực lượng tham gia. Đồng chí đánh giá tình huống diễn tập được xây dựng sát với thực tiễn, qua đó góp phần kiểm nghiệm tính khả thi của phương án, năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương với doanh nghiệp trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh công nhân, bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý các khu công nghiệp, chính quyền địa phương và doanh nghiệp tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là các kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động; không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập.

Nhân dịp này, 68 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập phương án bảo đảm an ninh công nhân được Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND phường Nếnh biểu dương, khen thưởng.