Bắc Ninh diễn tập phương án bảo đảm an ninh công nhân

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo diễn tập. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự chương trình.

Tham gia diễn tập có 576 người, gồm 279 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố;19 người thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và 278 người thuộc các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, quần chúng và sinh viên.

Phần thực binh diễn ra với tình huống giả định: Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn khiến việc làm, thu nhập và đời sống của công nhân bị ảnh hưởng. Do quyền lợi, tiền lương và các chế độ chưa được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tâm lý bức xúc nảy sinh, dẫn đến việc một bộ phận công nhân ngừng việc, tụ tập đông người, gây nguy cơ mất an ninh, trật tự và đình trệ hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình diễn tập.

Tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp khi có các đối tượng lợi dụng mâu thuẫn lao động để kích động, tụ tập và phát tán thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, làm gia tăng căng thẳng và cản trở công tác tuyên truyền, vận động. Nghiêm trọng hơn, các hành vi này có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, xâm phạm tài sản, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người lao động.

Các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá mức độ phức tạp để tổ chức chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý hiệu quả, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt; phối hợp chặt chẽ để bảo vệ khu vực trọng điểm, giữ gìn trật tự công cộng, hướng dẫn phân luồng và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt, thống nhất trong chỉ huy được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Cùng với các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kịch bản đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Những kiến nghị liên quan đến tiền lương, chế độ và điều kiện làm việc cần được xem xét, đối thoại, giải quyết kịp thời theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Đây là yếu tố quyết định nhằm ổn định tâm lý người lao động, hạn chế nguy cơ tái diễn vụ việc, duy trì môi trường lao động an toàn và lành mạnh.

Thông qua diễn tập, các lực lượng có điều kiện kiểm tra năng lực huy động nhân lực, phương tiện, đồng thời đánh giá sát thực quy trình chỉ huy, điều hành và hiệu quả phối hợp xử lý tình huống. Kết quả thực hành là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, bổ sung phương án bảo đảm an ninh công nhân; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các vấn đề về quan hệ lao động, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trao Giấy khen cho tập thể Công an phường Tiền Phong.

Phát biểu chỉ đạo và rút kinh nghiệm sau diễn tập, đồng chí Phạm Văn Thịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cùng các lực lượng tham gia.

Đồng chí nhận định, cuộc diễn tập đã đặt ra những tình huống sát thực tế, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ khâu tiếp nhận, xử lý kiến nghị của công nhân, tuyên truyền, vận động, đối thoại cho đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ con người, tài sản và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Qua đó, góp phần kiểm nghiệm tính khả thi của phương án, năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, địa phương với doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, với địa bàn tập trung đông doanh nghiệp và người lao động, việc giữ vững an ninh công nhân có ý nghĩa trọng yếu đối với bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Diễn tập tình huống công nhân đình công, biểu tình đòi doanh nghiệp chi trả chế độ.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh công nhân, nhất là cơ chế tiếp nhận thông tin, báo cáo, chỉ huy và huy động lực lượng, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chính quyền địa phương tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, kịp thời giải quyết những kiến nghị liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc, không để vướng mắc kéo dài.

Lực lượng Công an thành phố tham gia diễn tập.

Đối với doanh nghiệp, cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, duy trì đối thoại thực chất, quan tâm giải quyết quyền lợi chính đáng của công nhân. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, vận động, bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, mỗi công nhân cần chấp hành pháp luật, tỉnh táo trước thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động phản ánh kiến nghị qua các kênh phù hợp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng 29 Giấy khen và Chủ tịch UBND phường Nếnh tặng 24 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình diễn tập.