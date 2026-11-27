Một năm đổi vị thế

Ngày 20/9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đạt tiêu chí đô thị loại I, với 45 phường, 54 xã vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Danh xưng mới đến đúng vào năm thành phố có bảng thành tích dày nhất từ trước tới nay.

Theo báo cáo tại buổi làm việc với Bộ Công Thương chiều 27/11, GRDP cả năm của Thành phố Bắc Ninh ước tăng 12,5%, đạt yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương đặt ra. Công nghiệp tăng 14,44%, vượt mục tiêu 13,7%; dịch vụ tăng 8,8%, vượt mục tiêu 7,8%. Thu ngân sách bằng 129,1% dự toán. Thành phố ước đạt 34/40 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 ước 259,23 tỷ USD, tăng 43,2%, vượt 22,3% kế hoạch: kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đạt hơn 700 triệu USD/ngày.

Số liệu được UBND thành phố Bắc Ninh tổng hợp trong Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 27/11/2026, phục vụ buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng với lãnh đạo thành phố cùng ngày.

Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh, tháng 9/2026. Ảnh: Báo Nhân Dân, ngày 19/9/2026.

Bắc Ninh đứng ở đâu giữa 34 địa phương?

Đặt cạnh 33 tỉnh, thành phố khác, vị trí của Bắc Ninh hiện rõ hơn mọi con số tuyệt đối.

Về xuất khẩu, 10 tháng năm 2026, Bắc Ninh đạt 101,75 tỷ USD, lớn nhất cả nước, tăng 33,1%. Ở quy mô ấy mà tốc độ vẫn xếp thứ 7 trong 33 địa phương có số liệu, vượt mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 169/NQ-CP tới 15 điểm phần trăm. Về công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 20,4%, đứng thứ 5 trên 33 địa phương cả về tốc độ lẫn mức vượt mục tiêu; giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước 3.237.462 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh. Về tăng trưởng, GRDP 9 tháng tăng 11,81%, xếp thứ 4 trong 34 địa phương, sau Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Hải Phòng.

Các chỉ tiêu về môi trường đầu tư cũng ở nhóm đầu. Vốn FDI đạt 4,5 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 đạt 50,96 điểm, xếp thứ năm, sau Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cú bứt phá rõ nhất nằm ở giải ngân vốn đầu tư công: giữa tháng 5/2026, Bắc Ninh còn đứng thứ 28 trên 34 tỉnh, thành phố; đến ngày 12/11/2026, thành phố dẫn đầu cả nước.

Nguồn: Cục Thống kê, Cục Hải quan; Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 27/11/2026 của UBND thành phố Bắc Ninh; Bộ Tài chính.

Công xưởng điện tử, dòng vốn và mùa vải

Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 99% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố, trong đó điện tử, máy tính, quang học giữ vai trò chủ đạo. Sản lượng điện thoại thông minh năm 2026 tăng 18,4%; máy tính xách tay gấp hơn hai lần rưỡi năm trước; thiết bị ngoại vi đạt 273,9%. Kết quả ấy có được trong năm xung đột Trung Đông, chính sách thuế của các nền kinh tế lớn làm thị trường biến động mạnh.

Quỹ đất cho phát triển công nghiệp tiếp tục được mở: thêm 10 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số lên 42 khu với khoảng 12.425 ha; 69 cụm công nghiệp đang hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy 75,5%. Diện tích giao đất cả năm dự kiến đạt ít nhất 1.200 ha, bằng 400% kế hoạch. Tính đến ngày 17/11/2026, thành phố thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi; 7.714 doanh nghiệp thành lập mới với 122.040 tỷ đồng vốn đăng ký. Sở Công Thương tiếp nhận 6.973 hồ sơ thủ tục hành chính, toàn bộ qua dịch vụ công trực tuyến; 6.786 hồ sơ đã trả kết quả, tất cả trước hạn.

Vụ vải thiều Bắc Ninh năm 2026: giá cao kỷ lục, xuất khẩu ổn định.

Hoạt động thương mại cũng tăng tốc. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 230.000 tỷ đồng, tăng 12,2%. Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ đi kèm đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 44,2%; riêng doanh thu bán vải thiều gần gấp đôi năm 2025. Từ đầu năm, Sở Công Thương đã cấp trên 25.000 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), giúp hàng hoá của thành phố hưởng ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại tự do.

Điện và vật liệu: hai nút lớn nhất

Sản lượng điện thương phẩm năm 2026 dự kiến khoảng 18,69 tỷ kWh, từ mức 16,6 tỷ kWh năm 2025. Công suất phụ tải cực đại dự báo khoảng 3.558 MW năm 2027 và có thể tới 4.862 MW năm 2030. Thành phố đang triển khai 50 dự án lưới điện tổng mức đầu tư khoảng 13.125 tỷ đồng, trên 2.600 hệ thống điện mặt trời mái nhà và 35 MW pin lưu trữ tại 6 trạm 110 kV. Dù vậy, báo cáo của thành phố cảnh báo nếu không kịp bổ sung nguồn điện nền, lưu trữ tại chỗ và đẩy nhanh lưới 220 kV, 500 kV thì có nguy cơ quá tải cục bộ.

Nút thứ hai là vật liệu cho các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, vành đai 4, vành đai 5. Nhu cầu đất san lấp, cát, đá giai đoạn 2026 đến 2030 khoảng 1.296 triệu m³, nhưng mỏ đá duy nhất và 8 mỏ cát lòng sông đều đang tạm dừng. Thêm vào đó, giá trị tăng thêm mới bằng 12,84% giá trị sản xuất công nghiệp, cho thấy dư địa lớn để nâng tỷ lệ nội địa hoá.

Đại diện chính quyền địa phương, EVNNPT và các đơn vị thi công thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối.

Năm kiến nghị trọng tâm

Tại buổi làm việc, thành phố Bắc Ninh gửi Bộ Công Thương các kiến nghị, gom lại thành năm việc chính:

Thứ nhất, về nguồn điện nền: bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh các dự án nhiệt điện, pin lưu trữ, điện mặt trời tập trung tổng 4.370 MW; đổi phương án đấu nối Nhà máy điện gió Yên Dũng 150 MW vào đường dây 220 kV cách nhà máy khoảng 0,5 km thay vì kéo gần 80 km đường dây 110 kV.

Thứ hai, phân cấp điện phân tán: cho địa phương chủ động phát triển điện mặt trời dưới 50 MW đấu nối từ 110 kV trở xuống; sớm có khung giá năm 2027 và tiêu chuẩn an toàn cho pin lưu trữ.

Thứ ba, về công nghiệp hỗ trợ, khu và cụm công nghiệp: ban hành thông tư hướng dẫn ngay khi Nghị định sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP được ban hành; thống nhất một nghị định chung về quản lý khu, cụm công nghiệp.

Thứ tư, về vật liệu xây dựng: Bộ Công Thương làm đầu mối điều phối cát, đá từ các địa phương lân cận cho công trình trọng điểm, cùng tháo vướng đất đai để mỏ đã cấp phép sớm hoạt động.

Thứ năm, về logistics và xuất xứ hàng hoá: đưa Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang thành đầu mối logistics cấp quốc gia phía Bắc; hướng dẫn cấp C/O cho hàng kho ngoại quan, doanh nghiệp chế xuất; chia sẻ dữ liệu xuất nhập khẩu giữa hải quan và Sở Công Thương.

Khai trương Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang.

Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

Buổi làm việc ngày 27/11/2026 có thành phần đông đủ. Đi cùng Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Thứ trưởng Trương Thanh Hoài là lãnh đạo 15 đơn vị thuộc Bộ, từ Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tới Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử, cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO). Phía thành phố có Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn cùng các sở, ngành và nhà đầu tư nguồn điện.

Thành phần ấy cho thấy mỗi kiến nghị của Bắc Ninh đều có ngay cơ quan chịu trách nhiệm ngồi cùng bàn: quy hoạch nguồn và lưới điện có Cục Điện lực, EVN, EVNNPT, EVNNPC, NSMO; vật liệu có Cục Địa chất và Khoáng sản; công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm công nghiệp có Cục Công nghiệp; xuất xứ, logistics, thương mại điện tử có các cục chuyên ngành. Thay vì đi qua nhiều vòng văn bản, các vướng mắc được đặt thẳng lên bàn để xử lý ngay tại chỗ những việc thuộc thẩm quyền Bộ.

Với địa phương xuất khẩu lớn nhất cả nước, tháo gỡ các điểm nghẽn về điện, vật liệu và thủ tục cho Bắc Ninh là thêm lực cho cả nền kinh tế. Đó là nền để thành phố giữ tăng trưởng hai con số trong những năm tới và chuyển từ công xưởng lắp ráp sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao với bán dẫn, chip, trí tuệ nhân tạo như mục tiêu đã đặt ra.