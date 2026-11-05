Bắc Ninh: Đi bộ qua đường thiếu quan sát, một phụ nữ bị xe máy tông tử vong

Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, khoảng 4h30, ngày 4/11 tại Km 7+500m, tỉnh lộ 291 thuộc địa phận thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và người đi bộ.

Clip ghi lại vụ một phụ nữ 60 tuổi bị xe máy tông tử vong vì qua đường thiếu quan sát xảy ra tại tỉnh lộ 291 (thành phố Bắc Ninh).

Cụ thể, khoảng thời gian và địa điểm trên xe máy BKS 98B1-675.XX do anh L.V.Đ (SN 1991, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh) điều khiển hướng xã Yên Định đi xã Tây Yên Tử thì va chạm với bà N.T.L (SN 1966, trú tại xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh) đi bộ sang đường đột ngột hướng từ trái qua phải theo chiều đi của xe xe máy.

Hậu quả bà L phải đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó, xe máy của anh Đ bị hư hỏng.

Sơ bộ ban đầu Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh nhận định mặt đường nhựa thẳng, phẳng thuộc khu vực đông dân cư, tại thời điểm xảy ra vụ việc thời tiết khô ráo, trời tối, có ánh sáng đèn đường.

Qua kiểm tra tài xế xe máy L.V.Đ không có nồng độ cồn, ma túy. Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.