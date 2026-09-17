Bắc Ninh: Đeo khẩu trang thổi nồng độ cồn, nữ tài xế vẫn vi phạm kịch khung

Ngày 17/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tối ngày 16/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát Tổ CSGT thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện chị P.T điều khiển xe ô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Video: Người phụ nữ ở Bắc Ninh đeo khẩu trang thổi nồng độ cồn vẫn vi phạm kịch khung. (Nguồn: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh)

Kết quả kiểm tra xác định, chị T có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất đối với người điều khiển ô tô.

Kết quả đo nồng độ cồn của chị P.T.

Điểm đáng chú ý, dù người điều khiển phương tiện thổi kiểm tra nồng độ cồn qua khẩu trang, kết quả đo vẫn xác định nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,628mg/l.

Theo quy định hiện hành, hành vi điều khiển ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở bị phạt tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.