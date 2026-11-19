Trong đó, 7/9 trường quy mô lớn có ít phân hiệu, điểm trường; khoảng cách giữa điểm trường chính và các phân hiệu gần nhau, giao thông thuận lợi. Vì vậy, các trường này không đề xuất tách trường. Tuy nhiên, Trường Mầm non Xuân Cẩm (xã Xuân Cẩm) và Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) lại có những đặc thù riêng cần điều chỉnh.

Cô, trò Trường Tiểu học Võ Cường tại phân hiệu số 4 với hơn 1,4 nghìn học sinh.

Trường Mầm non Xuân Cẩm có 89 lớp với gần 2,4 nghìn học sinh, gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 4 điểm trường. Những năm gần đây, quy mô trường tăng nhanh do địa bàn đông dân cư, công nghiệp phát triển, thu hút đông lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến sinh sống và làm việc. Trong khi đó, nhà trường tổ chức ăn bán trú, khoảng cách từ trường chính đến điểm trường xa nhất hơn 10 km, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý và giáo dục trẻ.

Trường Tiểu học Võ Cường có 122 lớp với hơn 4,7 nghìn học sinh, gồm 4 phân hiệu và 2 điểm lẻ. Quy mô học sinh tăng nhanh do địa bàn có mật độ dân cư cao, với hơn 18 nghìn người nước ngoài thường trú, tạm trú. Thành phần học sinh của trường cũng đa dạng, gồm học sinh nước ngoài, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ngoài tỉnh.

Trước thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy cho phép tách Trường Mầm non Xuân Cẩm và Trường Tiểu học Võ Cường thành 4 trường. Việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực về quy mô, nâng hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận, Thành ủy và UBND thành phố đã nhất trí chủ trương tách hai trường thành 4 trường. Dự kiến, công việc chia tách sẽ được triển khai ngay khi kết thúc năm học 2026 - 2027.