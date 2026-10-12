Bắc Ninh đề xuất chiến lược phát triển du lịch gắn với văn hóa và kinh tế sáng tạo

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn EY-Parthenon Việt Nam trình bày các ý tưởng chiến lược sơ bộ về phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo thành phố Bắc Ninh. Trong đó, tập trung đánh giá bối cảnh, lợi thế cạnh tranh, tầm nhìn, mô hình kinh tế và định hướng quy hoạch điểm đến.

Đại diện đơn vị tư vấn EY-Parthenon Việt Nam trình bày một số ý tưởng tại buổi làm việc. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhờ vị trí kết nối, nền công nghiệp phát triển và khả năng thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, hệ thống di sản văn hóa, lịch sử phong phú, không gian văn hóa Kinh Bắc, Dân ca Quan họ, lễ hội truyền thống, làng nghề và ẩm thực đặc trưng là những lợi thế để xây dựng thương hiệu điểm đến. Cảnh quan sinh thái, vùng cây ăn quả cùng các khu, điểm du lịch cũng tạo điều kiện phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.236 tỷ đồng, tăng 9%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Tuy nhiên, du lịch địa phương vẫn còn những hạn chế như mức chi tiêu bình quân của khách thấp, thời gian lưu trú ngắn, thiếu sản phẩm đặc sắc có khả năng thu hút du khách quanh năm và giữ chân khách qua đêm. Hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ tại một số điểm đến chưa đồng bộ; sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các điểm tham quan còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại này, đơn vị tư vấn đề xuất phát triển các nhóm sản phẩm có khả năng khai thác thường xuyên, như: Tuyến di sản Phật giáo; du lịch trải nghiệm có thu phí; kết nối với ẩm thực - bán lẻ; phát triển kinh tế ban đêm. Định hướng trọng tâm là chuyển từ khai thác các điểm tham quan riêng lẻ sang xây dựng hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh, kết nối văn hóa, ẩm thực, lưu trú, mua sắm và dịch vụ đi kèm.

Thành phố cũng được đề xuất ưu tiên nâng cấp hạ tầng đón tiếp, tiện ích, phát triển trung tâm hội nghị và hệ sinh thái du lịch MICE, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, cung cấp thông tin và kết nối dịch vụ.

Các đại biểu cho rằng, chiến lược cần xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu theo từng thị trường, phát triển sản phẩm độc đáo mang dấu ấn Bắc Ninh trên cơ sở khai thác hiệu quả giá trị di sản, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, vận hành sản phẩm và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn gợi mở một số nội dung tại buổi làm việc.Ảnh: bacninh.gov.vn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn đề nghị đơn vị tư vấn đi sâu nghiên cứu hướng phát triển kinh tế sáng tạo dựa trên nền tảng công nghiệp văn hóa và các giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương. Trong đó, cần có những ý tưởng mới nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh và giá trị kinh tế. Đơn vị tư vấn cũng được kỳ vọng hỗ trợ kết nối, vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đã hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, trong đó có định hướng phát triển du lịch. Vì vậy, đơn vị tư vấn cần đối chiếu các định hướng quy hoạch với tiềm năng, lợi thế và nguồn lực thực tế để đề xuất những ý tưởng mới, có chiều sâu, tính đột phá, bảo đảm khả thi và tầm nhìn dài hạn; gắn phát triển du lịch với văn hóa, kinh tế sáng tạo, khai thác hiệu quả di sản và bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kết luận buổi làm việc. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và tư liệu liên quan để phục vụ nghiên cứu chuyên sâu. Trên cơ sở đó, hoàn thiện đề án chiến lược có trọng tâm, xác định rõ các định hướng ưu tiên và giải pháp triển khai, làm cơ sở để thành phố định hướng phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo trong dài hạn.