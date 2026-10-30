Bắc Ninh: Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt phòng tuyến sông Như Nguyệt

Theo hồ sơ, phòng tuyến sông Như Nguyệt dài hơn 30 km, từ ngã Ba Xà (xã Tam Giang) đến khu vực Núi Đồn (phường Nếnh) gồm 25 điểm di tích phân bố trên địa bàn 8 xã, phường: Tam Giang, Văn Môn, Yên Trung, Tam Đa, Xuân Cẩm, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Nếnh. Trong đó có 8 đền, 6 chùa, 4 đình, 1 nghè, 1 miếu, 1 điếm và 4 địa điểm gắn với các dấu tích, địa danh liên quan đến phòng tuyến.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với các địa điểm thuộc phường Kinh Bắc.

Các di tích đều gắn với cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 1076-1077, phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước của dân tộc. Trải qua thời gian, nhiều công trình đã được trùng tu, tôn tạo, lưu giữ các tài liệu, cổ vật có giá trị như ngai thờ, bài vị, tượng thờ, bia đá, sắc phong, hoành phi, câu đối...

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, ý kiến của các địa phương được tiếp thu, rà soát nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và sát với thực tiễn. Việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với phòng tuyến sông Như Nguyệt có ý nghĩa quan trọng, nhận diện toàn diện giá trị của hệ thống di tích, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.