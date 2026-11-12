Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung

Tập trung nguồn lực cho các dự án

Tại công trường Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang ở phường Đa Mai, các hạng mục xây dựng chính cơ bản hoàn thành. Hiện nhà thầu tập trung thi công hệ thống lò hơi, lò đốt, đường ống công nghệ và các hạng mục cơ điện. Gần 500 công nhân được huy động làm việc liên tục theo phương thức 3 ca, 4 kíp nhằm bảo đảm tiến độ.

Ông Nguyễn Xuân Lương, Trưởng Ban Quản lý dự án cho biết: “Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 70% kế hoạch. Chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp với nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai những phần việc tiếp theo”.

Các phương tiện, máy móc tập trung san lấp mặt bằng tại khu vực triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại Hiệp Hòa.

Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng môi trường Bắc Giang làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.866 tỷ đồng, công suất xử lý 850 tấn chất thải mỗi ngày đêm, gồm 750 tấn rác sinh hoạt và 100 tấn chất thải công nghiệp thông thường; công suất phát điện 16 MW.

Theo đại diện chủ đầu tư, doanh nghiệp đang ưu tiên nhân lực, máy móc cho các hạng mục trọng điểm, tổ chức thi công song song những phần việc đủ điều kiện, rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các công đoạn. Mục tiêu đặt ra là bắt đầu tiếp nhận rác từ tháng 6/2027. Chủ đầu tư cũng đang phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bên ngoài, nhất là hệ thống cấp điện, cấp nước. Trong đó, dự án đường dây 110 kV phục vụ nhà máy đã được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn khoảng 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp tích cực chuẩn bị đội ngũ nhân lực vận hành, bảo đảm khả năng làm chủ công nghệ khi nhà máy hoàn thành. Từ ngày 11/5/2026, nhân sự của công ty đã tham gia chương trình đào tạo tại Nhà máy điện rác Seraphin (Hà Nội), trực tiếp thực hành trên dây chuyền công nghệ, học tập quy trình kiểm soát thông số kỹ thuật, xử lý tình huống và vận hành an toàn.

Cùng với dự án tại phường Đa Mai, Nhà máy xử lý chất thải rắn tại tổ dân phố Nghĩa Tiến, phường Hiệp Hòa cũng đang được triển khai. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Ngôi sao xanh và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại HHK làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 4,9 ha, tổng mức đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Theo thiết kế, nhà máy có công suất xử lý bằng công nghệ đốt 500 tấn chất thải mỗi ngày đêm, gồm 400 tấn rác sinh hoạt và 100 tấn rác công nghiệp, công suất phát điện 13 MW; ngoài ra còn có hạng mục xử lý chất thải công nghiệp và tái chế với công suất 700 tấn.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và thiết kế thiết bị, công nghệ đã được triển khai. Dự án đang tập trung san lấp mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026, sau đó triển khai khoan, ép cọc và các hạng mục xây dựng tiếp theo, hướng tới đưa nhà máy vào hoạt động tháng 12/2027.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ

Áp lực xử lý chất thải trên địa bàn thành phố thể hiện rõ qua công suất tiếp nhận của các cơ sở hiện có. Hiện 3 nhà máy điện rác có tổng công suất thiết kế 1.150 tấn/ngày, đang tiếp nhận, xử lý bình quân khoảng 1.135 tấn/ngày. Đáng chú ý, các nhà máy tại phường Song Liễu và phường Phù Lãng đang tiếp nhận lượng rác vượt công suất thiết kế. Một số cơ sở xử lý khác còn hạn chế về điều kiện vận hành, công nghệ và khả năng tiếp nhận; lò đốt quy mô nhỏ tại một số địa phương đã hoạt động nhiều năm, công suất thấp, công nghệ lạc hậu.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng công trình và tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, tro, xỉ sau đốt phải đáp ứng quy chuẩn; thiết bị công nghệ phải được lắp đặt đồng bộ, kiểm tra kỹ trước khi vận hành.

Thực tế cho thấy việc sớm hoàn thành hai nhà máy mới có ý nghĩa quan trọng trong bổ sung năng lực xử lý cho toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, thiết bị, cơ chế vận hành. Đối với Nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang, khối lượng công việc lớn, có sự tham gia của nhiều nhà thầu, trong khi một số hạng mục phụ thuộc vào điều kiện hạ tầng bên ngoài khiến việc phối hợp, điều phối tiến độ cần được thực hiện chặt chẽ.

Tình trạng khan hiếm, biến động nhân lực xây dựng và lao động kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến tổ chức thi công. Để khắc phục, chủ đầu tư đã điều chỉnh tăng mức lương từ 30 - 40% nhằm thu hút, duy trì lực lượng lao động; bổ sung nhân lực, bố trí lại các mũi thi công, tăng ca đối với những hạng mục trọng điểm. Cơ chế giá dịch vụ xử lý rác, giá mua điện cũng là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tài chính của dự án.

Tại phường Hiệp Hòa, khó khăn về giao thông kết nối cũng được địa phương phối hợp giải quyết. Trước mắt, tuyến đường tạm dài gần 200 m đã hoàn thành, tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển vật liệu tiếp cận khu đất, phục vụ san lấp mặt bằng. Đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường trong Khu công nghiệp Hòa Yên, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với dự án. Ông Bùi Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Hòa cho biết: “Địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai, mong muốn doanh nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhà máy”.

Theo ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở thường xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, điện, nước và đấu nối hạ tầng. Trong quá trình triển khai, những khó khăn phát sinh sẽ được cơ quan chức năng phối hợp xem xét, hỗ trợ xử lý, tạo điều kiện để hai dự án thực hiện theo kế hoạch.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các doanh nghiệp phải bảo đảm chất lượng công trình và tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, tro, xỉ sau đốt phải đáp ứng quy chuẩn; thiết bị công nghệ phải được lắp đặt đồng bộ, kiểm tra kỹ trước khi vận hành.