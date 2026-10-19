Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều khẩn cấp

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thi công

Tại công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái, nước lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê tả Thương Dương Đức, đoạn K0-K7+033 qua xã Tiên Lục và xã Mỹ Thái, các nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công cùng lúc. Ông Vũ Văn Tải, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An 28 cho biết, đơn vị tổ chức 6 mũi thi công, tập trung bóc đất phong hóa, đắp mở rộng thân đê, xây rãnh thoát nước và đổ tấm đan. Khoảng 60 công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy xúc, máy lu, máy ủi và ô tô vận chuyển đất được huy động làm việc hai ca mỗi ngày. Thời gian làm việc cũng được kéo dài thêm khoảng hai giờ nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái, nước lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê tả Thương Dương Đức, đoạn qua xã Tiên Lục và xã Mỹ Thái.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 (chủ đầu tư dự án) công trình này khởi công tháng 6 năm nay, tổng mức đầu tư hơn 186 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm cứng hóa mặt đê, xây dựng một cống tiêu và 12 cống tưới qua đê, xử lý đùn sủi, sạt trượt mái và gia cố thân đê. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Tương tự, tại dự án xử lý khẩn cấp sự cố lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê hữu Thương, đoạn K0-K8+500 qua xã Phúc Hòa, các nhà thầu triển khai thi công nền đường, tường chắn sóng, kênh tưới và hệ thống thoát nước tại những vị trí đủ điều kiện. Một số hạng mục như đắp nền mặt đê, gia công tấm đan và xây dựng kênh đang được thực hiện. Dự án khởi công cuối tháng 6/2026, có tổng mức đầu tư hơn 394 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Ngoài dự án trên, thành phố còn triển khai 4 công trình khẩn cấp khác nhằm xử lý sạt lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất, gồm dự án tại xã Hợp Thịnh; sạt lở bờ tả sông Cẩm Đàn và bờ tả sông Lục Nam tại xã Yên Định; cùng công trình đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, đoạn K0+160-K9+000, khu vực phường Vân Hà.

Bảo đảm mặt bằng, đất đắp

Thực tế, dù các nhà thầu đã tăng nhân lực, máy móc và thời gian làm việc, tiến độ một số công trình vẫn gặp khó do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ và nguồn đất đắp chưa đáp ứng nhu cầu. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường nên chưa di chuyển tài sản, hoa màu. Hồ sơ đất đai thiếu hoặc chưa khớp với hiện trạng, ranh giới thửa đất thay đổi khiến việc xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường kéo dài. Cột điện, cáp viễn thông và công trình trong hành lang bảo vệ đê chưa được di dời cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Lục Nam dọc tuyến đường tỉnh 291 (kết nối giữa quốc lộ 31 với đường tỉnh 293) thôn Trại Chùa, xã Yên Định đang đẩy nhanh tiến độ.

Tại dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái, nước lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê tả Thương Dương Đức, đoạn K0-K7+033 qua xã Tiên Lục và xã Mỹ Thái, công tác giải phóng mặt bằng tuyến kênh tưới vẫn đang vướng mắc do hồ sơ nguồn gốc đất chưa hoàn thiện và chậm di dời công trình, cột điện, cáp viễn thông. Cùng đó, nguồn đất đắp có thời điểm chỉ đạt 800 m³/ngày, thiếu 600 m³ so với nhu cầu. Tương tự, mặt bằng thi công dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt, thẩm lậu, sủi đùn thân và nền đê, kết hợp cải tạo, nâng cấp đê tả Cầu, đoạn K0-K10 qua xã Hợp Thịnh mới được bàn giao khoảng 4,1/10 km; một số hộ chưa di dời tài sản, hoa màu. Trong khi đó, tại dự án xử lý khẩn cấp sự cố lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê hữu Thương, đoạn K0-K8+500 qua xã Phúc Hòa, mặt bằng xây mương tưới mới đạt 150/260 m. Tình trạng thiếu vật liệu cũng diễn ra khi công trình cần 4.000 m³ đất/ngày nhưng có thời điểm chỉ được cung cấp hơn 1.000 m³.

Để bổ sung nguồn đất đắp, thành phố cấp phép cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Ngọc An khai thác đất tại xã Đồng Kỳ và phường Bố Hạ, phục vụ dự án xử lý sự cố lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê hữu Thương, đoạn K0-K8+500 qua xã Phúc Hòa. Mới đây, thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp này cung ứng đất cho dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt, thẩm lậu, sủi đùn thân và nền đê, kết hợp cải tạo, nâng cấp đê tả Cầu, đoạn K0-K10 qua xã Hợp Thịnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hà Anh City được phép khai thác đất tại xã Đồng Kỳ và phường Bố Hạ phục vụ dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái, nước lũ tràn qua đê và cải tạo, nâng cấp đê tả Thương Dương Đức, đoạn K0-K7+033 qua xã Tiên Lục và xã Mỹ Thái. Việc bổ sung nguồn cung giúp nhà thầu chủ động vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng đó, các địa phương đang tập trung xử lý từng vị trí mặt bằng còn vướng mắc, sớm hoàn thiện hồ sơ và phương án bồi thường theo quy định. Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết, xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát và xác minh nguồn gốc đất tại các vị trí còn vướng để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Việc rà soát cần được thực hiện cụ thể theo từng thửa đất, làm rõ các trường hợp thiếu giấy tờ hoặc có khác biệt giữa hồ sơ địa chính với hiện trạng, từ đó đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thủ tục và bàn giao mặt bằng.

Cùng với các giải pháp trên, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 (chủ đầu tư các công trình xử lý khẩn cấp) cũng tăng cường đôn đốc tiến độ; chỉ đạo các nhà thầu ưu tiên nhân lực, thiết bị tại những đoạn đã có mặt bằng, tổ chức thi công cuốn chiếu và triển khai cùng lúc các hạng mục đủ điều kiện. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tránh tình trạng công trình thi công bị "xôi đỗ".