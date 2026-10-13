Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phát triển điện mặt trời mái nhà

Khảo sát hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt trên mái nhà xưởng tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy/BNEWS/TTXVN

Tại Bắc Ninh, 10 xã, phường gồm: Thuận Thành, Sơn Động, Lục Nam, Lạng Giang, Kép, Tân An, Tân Yên, Yên Thế, Nếnh và Tiền Phong đã hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở. Đồng thời, ghi nhận 47 địa phương chủ động đề xuất bố trí ngân sách hỗ trợ người dân triển khai lắp đặt.

Để bảo đảm tiến độ chung, thành phố yêu cầu 18 xã, phường hoàn thành đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại trụ sở trước ngày 30/11/2026. Đối với 71 xã, phường còn lại, các địa phương phải khẩn trương xây dựng phương án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

Cùng với việc triển khai tại các cơ quan, công sở, các địa phương cần khẩn trương rà soát nhu cầu lắp đặt điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình, đề xuất kinh phí hỗ trợ trong năm 2027 và gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính trước ngày 15/10/2026.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan chủ động tham mưu bố trí nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Việc đẩy nhanh tiến độ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại công sở và hộ gia đình được kỳ vọng góp phần phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững.