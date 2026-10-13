Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai

Tại phường Đa Mai, địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Phường đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 10/2026.

Phường Đa Mai huy động các lực lượng ra quân làm giàu dữ liệu đất đai.

Phường thành lập 19 tổ công tác tại 19 tổ dân phố, trực tiếp phối hợp rà soát, thu thập, đối chiếu và cập nhật thông tin đất đai. Các lực lượng tranh thủ làm việc ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, nắm kết quả tại cơ sở và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn. Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ liên quan, phối hợp xác minh, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa thống nhất.

Tương tự tại phường Tiền Phong, địa phương vừa phát động chiến dịch cao điểm 28 ngày đêm làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung rà soát, thu thập, đối chiếu, xác thực và cập nhật thông tin về thửa đất, người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Những dữ liệu còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ được ưu tiên xác minh, bổ sung, điều chỉnh theo quy định. Theo kế hoạch, năm nay phường phải hoàn thành làm giàu dữ liệu đất đai của hơn 8,7 nghìn thửa đất.

Phường Tiền Phong phát động cao điểm 28 ngày, đêm làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai.

Tại xã Đồng Kỳ, lũy kế đến ngày 7/10, địa phương thực hiện được 11.387/14.561 thửa đất. Khối lượng còn nhiều nên xã triển khai đợt cao điểm thu thập dữ liệu đất đai tại các thôn. Theo lãnh đạo UBND xã, do đặc thù nhiều người dân đi làm ăn xa, nên xã huy động lực lượng tranh thủ làm việc cả ban ngày, buổi tối và những ngày cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời rà soát, đối chiếu hồ sơ, bổ sung file quét.

Được biết, tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố còn chậm, khối lượng công việc còn nhiều. Do đó cần tập trung thời gian, nhân lực thực hiện. Quá trình triển khai, các địa phương phải bảo đảm tiến độ, chất lượng dữ liệu để đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia; tạo thuận lợi trong quản lý, tra cứu thông tin và giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với sự chủ động của chính quyền và các tổ công tác, việc người dân tích cực phối hợp cung cấp, xác nhận hồ sơ sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng dữ liệu đất đai.